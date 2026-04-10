O firmie AO WORLD PLC ORD 0.25P
AO World Plc to internetowy sprzedawca detaliczny artykułów elektrycznych z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: sprzedaż detaliczna przez Internet artykułów gospodarstwa domowego i usług dodatkowych dla klientów w Wielkiej Brytanii oraz sprzedaż detaliczna przez Internet artykułów gospodarstwa domowego i usług dodatkowych dla klientów w Niemczech. W Wielkiej Brytanii sprzedaje duże i małe urządzenia gospodarstwa domowego oraz telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny (AV), elektryczne urządzenia konsumenckie i laptopy, dostarczając je za pośrednictwem własnej firmy logistycznej i wybranych stron trzecich. Świadczy również usługi dodatkowe, takie jak instalacja nowych produktów i recykling starych, a także oferuje plany ochrony produktów i finansowanie dla klientów. Obsługuje rynek B2B (business to business) w Wielkiej Brytanii, świadcząc usługi elektryczne i instalacyjne na dużą skalę. Do spółek zależnych Spółki należą między innymi AO Retail Limited, Expert Logistics Ltd, Worry Free Limited, Elekdirect Limited i Appliances Online Ltd.
Obecna cena akcji AO WORLD PLC ORD 0.25P wynosi 0.945 GBP.
