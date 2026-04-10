Handel Alstom - ALO CFD
O firmie Alstom
Alstom SA jest producentem infrastruktury dla sektora transportu kolejowego z siedzibą we Francji. Oferta Spółki obejmuje szereg rozwiązań, w tym tabor kolejowy, systemy, usługi oraz sygnalizację dla kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Usługi kolejowe świadczone przez Spółkę obejmują utrzymanie, modernizację, zarządzanie częściami zamiennymi oraz usługi wsparcia i pomocy technicznej. Infrastruktura kolejowa Spółki obejmuje m.in. infrastrukturę do układania torów, systemy elektroenergetyczne linii, urządzenia elektromechaniczne, urządzenia telekomunikacyjne i informacje dla podróżnych na stacjach, terminale do automatycznego zakupu biletów, dostęp do schodów ruchomych, windy dla niepełnosprawnych, automatyczne drzwi przystankowe na peronach, systemy wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia. Alstom sprzedaje swoje produkty i usługi na całym świecie.
Obecna cena akcji Alstom wynosi 23.305 EUR.
