O firmie Albertsons Companies, Inc.
Albertsons Companies, Inc. jest detalistą z branży spożywczej i drogeryjnej w Stanach Zjednoczonych. Spółka zajmuje się prowadzeniem sklepów detalicznych z artykułami spożywczymi i drogeryjnymi, oferujących w swoich sklepach lub za pośrednictwem kanałów cyfrowych produkty spożywcze, artykuły ogólnospożywcze, produkty do pielęgnacji zdrowia i urody, apteki, paliwo oraz inne artykuły i usługi. Spółka prowadzi około 2 276 sklepów w 34 stanach i Dystrykcie Kolumbii pod 24 szyldami, w tym Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets i Balducci's Food Lovers Market. Spółka prowadzi około 1 722 aptek, 1 317 sklepowych markowych kawiarni, 402 powiązane centra paliw, 22 dedykowane centra dystrybucyjne, 20 zakładów produkcyjnych oraz różne platformy cyfrowe. Do jej marek własnych należą Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO i Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve i Value Corner.
Obecna cena akcji Albertsons Companies, Inc. wynosi 16.47 USD.
