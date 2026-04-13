Handel 3D Systems Corporation - DDD CFD
O firmie 3D Systems Corporation
3D Systems Corporation jest firmą zajmującą się rozwiązaniami w zakresie wytwarzania przyrostowego. Firma zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań w zakresie druku trójwymiarowego (3D) i produkcji cyfrowej. Jej produkty i rozwiązania obejmują drukarki 3D do tworzyw sztucznych i metali, materiały, oprogramowanie, usługi serwisowe i szkoleniowe oraz rozwiązania na żądanie. Rozwiązania firmy znajdują zastosowanie w dwóch kluczowych sektorach przemysłu: Opieka zdrowotna, która obejmuje usługi stomatologiczne i urządzenia medyczne; oraz Przemysł, który obejmuje przemysł lotniczy i transport. Firma oferuje szereg technologii druku 3D, w tym stereolitografię (SLA), selektywne spiekanie laserowe (SLS), bezpośrednie drukowanie na metalu (DMP), drukowanie MultiJet (MJP), drukowanie ColorJet i drukowanie biologiczne w technologii SLA. Oferuje również symulatory wirtualnej rzeczywistości 3D i moduły symulatorów do zastosowań medycznych. Swoje produkty i usługi sprzedaje za pośrednictwem spółek zależnych w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku.
Obecna cena akcji 3D Systems Corporation wynosi 1.94 USD.
