IPO Databricks – jak handlować akcjami Databricks
Dowiedz się więcej o Databricks i oczekiwanej pierwszej ofercie publicznej, w tym o kluczowych czynnikach biznesowych, potencjalnej wycenie oraz o tym, jak handlować akcjami tej spółki za pośrednictwem kontraktów CFD po jej wejściu na giełdę.
Jaka jest data debiutu giełdowego Databricks?
Według stanu na kwiecień 2025 r. firma Databricks nie potwierdziła oficjalnej daty pierwszej oferty publicznej (IPO). Jednak powszechnie oczekuje się, że firma wejdzie na giełdę w 2025 r., po rundzie finansowania w 2024 r. o wartości 10 mld dolarów, w wyniku której wyceniono ją na 62 mld dolarów. Obserwatorzy rynku sugerują, że najprawdopodobniej firma wejdzie na giełdę Nasdaq, choć termin może zależeć od nastrojów na rynku sztucznej inteligencji i warunków makroekonomicznych.
Kluczowe czynniki wpływające na termin IPO to:
- Dynamika rozwoju sektora sztucznej inteligencji: Databricks jest postrzegany jako kluczowy gracz w dziedzinie infrastruktury w okresie rozkwitu sztucznej inteligencji i może dążyć do wejścia na giełdę, póki zainteresowanie inwestorów sztuczną inteligencją pozostaje wysokie.
- Wzrost finansowy: Databricks przekroczył 3 miliardy dolarów rocznego przychodu i podobno zbliża się do progu rentowności, co stanowi ważne osiągnięcia przed wejściem na giełdę.
- Apetyt rynkowy: ożywienie na rynku IPO spółek technologicznych może stworzyć korzystną okazję, zwłaszcza dla firm o silnym ukierunkowaniu na przedsiębiorstwa i generatywną sztuczną inteligencję.
Czym jest Databricks?
Databricks to amerykańska firma zajmująca się danymi i sztuczną inteligencją, która oferuje zintegrowaną platformę analityczną do inżynierii danych, uczenia maszynowego i analizy biznesowej. Założona w 2013 roku przez twórców Apache Spark, umożliwia organizacjom ujednolicenie hurtowni danych i obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją w chmurze.
Najważniejsze etapy rozwoju firmy Databricks
- 2013Założona przez siedmiu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, w tym Ali Ghodsi, Matei Zaharia i Reynold Xin.
- 2015–2020Rozszerzyła bazę klientów o firmy z listy Fortune 500 i nawiązała współpracę z dostawcami usług w chmurze, takimi jak Microsoft Azure i AWS.
- 2021Osiągnęła wycenę na poziomie 38 mld dolarów po finansowaniu serii H; uznana przez firmę Gartner za lidera w dziedzinie platform do analizy danych.
- 2023Pozyskała 500 mln dolarów przy wycenie na 43 mld dolarów i przejęła MosaicML, platformę generatywnego modelu sztucznej inteligencji.
- 2025Powszechnie oczekuje się, że firma wejdzie na giełdę Nasdaq, potencjalnie jako jedna z największych ofert publicznych akcji związanych ze sztuczną inteligencją do tej pory.
Najważniejsze produkty i funkcje Databricks
- Databricks LakehouseŁączy jezioro danych i hurtownię danych, zapewniając ujednolicony dostęp do danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.
- Narzędzia AI i MLnarzędzia do szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego, w tym integracja z ramami o otwartym kodzie źródłowym.
- Mosaic AI (przez przejęcie)Platforma generatywnej sztucznej inteligencji skupiająca się na dostosowywanych, korporacyjnych modelach języka naturalnego (LLM).
- Wspólna przestrzeń roboczaWspółdzielone notatniki i pulpity nawigacyjne dla naukowców zajmujących się danymi, analityków i inżynierów.
- Skalowalność w chmurzeHostowany na platformach AWS, Azure i Google Cloud, oferujący elastyczność wielochmurową.
W jaki sposób Databricks zarabia pieniądze?
Databricks zarabia dzięki modelowi SaaS opartemu na subskrypcji, pobierając od przedsiębiorstw opłaty za dostęp do swojej platformy w zależności od wykorzystania, zasobów obliczeniowych i funkcji.
Oto główne sposoby generowania dochodów przez Databricks:.
|Źródła przychodów
|Opis
|Subskrypcje platformy
|Klienci płacą za dostęp do ujednoliconych narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji Databricks, których cena jest uzależniona od liczby godzin obliczeniowych i wykorzystania danych.
|Współpraca z dostawcami usług w chmurze
|Współpracuje z AWS, Azure i Google Cloud – przychody są dzielone poprzez oferty na platformach handlowych i umowy korporacyjne.
|Usługi profesjonalne
|Oferuje wdrożenie, szkolenia i opracowywanie niestandardowych modeli sztucznej inteligencji dla dużych klientów.
|Usługi związane z modelami sztucznej inteligencji
|Po przejęciu MosaicML firma Databricks może teraz oferować narzędzia do szkolenia i dostosowywania modeli LLM w ramach rozwiązań dla przedsiębiorstw.
Databricks ma ponad 10 000 klientów na całym świecie, w tym takie firmy jak Shell, Comcast, i HSBC.
Co może wpływać na cenę akcji Databricks w czasie rzeczywistym?
Po wejściu Databricks na giełdę cena akcji będzie zależała od różnych czynników, takich jak sytuacja firmy i ogólna sytuacja na rynku. Kluczowe czynniki mogą obejmować wzrost popytu przedsiębiorstw na narzędzia sztucznej inteligencji, zdolność firmy do zwiększania przychodów i marż oraz ogólną kondycję rynku IPO w sektorze technologicznym. Poniżej przedstawiono kilka głównych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki akcji po rozpoczęciu notowań.
Wdrożenie sztucznej inteligencji a rozwój przedsiębiorstw
Wycena Databricks jest ściśle powiązana z tym, jak szeroko platforma tej firmy jest wykorzystywana przez klientów korporacyjnych, którzy chcą zmodernizować swoją infrastrukturę danych i wdrożyć modele sztucznej inteligencji na dużą skalę. Silne zainteresowanie architekturą Lakehouse w połączeniu z rosnącym popytem na możliwości sztucznej inteligencji Mosaic może wzmocnić optymizm inwestorów co do długoterminowej roli firmy w gospodarce bazującej na AI. Duże kontrakty, nowe partnerstwa lub ekspansja klientów na nowe branże mogą być postrzegane jako pozytywne sygnały.
Z drugiej strony, wszelkie oznaki spowolnienia popytu, zwłaszcza w sektorach wrażliwych na cykle gospodarcze, mogą wywołać niepokój. Jeśli przedsiębiorstwa opóźnią inwestycje w sztuczną inteligencję z powodu ograniczeń budżetowych lub niepewności makroekonomicznej, może to negatywnie wpłynąć na wzrost przychodów Databricks, co z kolei odbije się na cenie akcji spółki.
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Wzrost przychodów i marże
Według doniesień, w 2024 r. firma Databricks przekroczyła 3 mld dolarów rocznego przychodu i zbliżała się do progu rentowności. Dalszy wzrost przychodów wraz z wyraźnymi postępami w zakresie rentowności operacyjnej będą miały kluczowe znaczenie dla uzasadnienia wysokiej wyceny spółki po debiucie giełdowym. Inwestorzy prawdopodobnie docenią stałe wyniki kwartalne, wysokie wskaźniki utrzymania klientów oraz dyscyplinę w zakresie kontroli kosztów.
Jednak Databricks działa również w branży wymagającej dużych nakładów kapitałowych, inwestując znaczne środki w badania i rozwój, infrastrukturę chmury obliczeniowej oraz pozyskiwanie klientów. Jeśli koszty te wzrosną szybciej niż oczekiwano, lub jeśli wzrost gospodarczy ulegnie spowolnieniu, może to opóźnić osiągnięcie rentowności i narazić spółkę na ryzyko obniżenia wyceny na rynkach publicznych.
Warunki na rynku IPO spółek technologicznych
Databricks nie będzie notowany samodzielnie – na jego wyniki wpłynie ogólny apetyt inwestorów na IPO spółek technologicznych i akcje związane z AI. Jeśli w 2025 r. pojawi się wiele udanych ofert publicznych i utrzyma się entuzjazm wokół infrastruktury AI, firma Databricks może skorzystać na pozytywnej dynamice. Porównania do takich firm jak Snowflake, Palantir, a nawet Nvidia mogą jeszcze bardziej zwiększyć popyt, jeśli nastroje w branży pozostaną optymistyczne.
Z drugiej strony, jeśli warunki rynkowe staną się bardziej niekorzystne – czy to z powodu wzrostu stóp procentowych, globalnych trudności gospodarczych, czy rozczarowujących wyników pierwszych ofert publicznych w sektorze – Databricks może stanąć przed trudniejszym debiutem giełdowym. Wskaźniki wyceny mogą ulec ogólnemu obniżeniu, co spowoduje presję na spółki w fazie wzrostu, aby uzasadnić swoją kapitalizację rynkową silniejszymi fundamentami.
Presja ze strony konkurencji
Databricks działa w szybko zmieniającej się i bardzo konkurencyjnej branży, gdzie ma takich rywali jak Snowflake, Google BigQuery i Amazon Redshift w dziedzinie danych oraz OpenAI, Hugging Face i inni w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ciągłe wprowadzanie innowacji produktowych, takich jak ulepszenia ujednoliconego silnika analitycznego, generatywnych narzędzi AI lub wydajności natywnej dla chmury, może pomóc firmie wyróżnić się na tle konkurencji i utrzymać przewagę jako pionier w dziedzinie infrastruktury AI dla przedsiębiorstw.
Jednak firma będzie musiała działać szybko. Jeśli konkurenci wprowadzą podobne funkcje, obniżą ceny lub zdobędą popularność wśród dużych klientów, spadek udziału w rynku może stać się powodem do niepokoju. Partnerstwa lub integracje postrzegane jako reakcyjne, a nie proaktywne, mogą sygnalizować odejście od strategii, co może wpłynąć na zaufanie inwestorów.
Innowacyjność i możliwości sztucznej inteligencji
Jako platforma umożliwiająca firmom przetwarzanie i analizowanie ogromnych ilości wrażliwych danych, Databricks może spotkać się z coraz większą kontrolą ze strony organów regulacyjnych na całym świecie. Nowe przepisy dotyczące przejrzystości modeli sztucznej inteligencji, praw użytkowników do danych lub lokalizacji danych w chmurze mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług, zwłaszcza w regionach takich jak UE lub Azja i Pacyfik.
Czynne przestrzeganie przepisów i przejrzystość mogą pomóc w budowaniu zaufania inwestorów i pozycjonowaniu Databricks jako odpowiedzialnego dostawcy rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Jednak wszelkie błędy, takie jak naruszenie bezpieczeństwa danych, kary za nieprzestrzeganie przepisów lub postępowania sądowe, mogą spowodować utratę reputacji i dodatkowe koszty, które mogą mieć wpływ na wyniki akcji.
Zainteresowanie mediów, relacje analityków i dynamika handlu
Podobnie jak wiele innych głośnych debiutów giełdowych, Databricks może doświadczyć znacznych wahań cen spowodowanych nastrojami, doniesieniami prasowymi i ocenami analityków w pierwszych miesiącach działalności jako spółka publiczna. Pozytywne informacje – takie jak włączenie do kluczowych indeksów, lepsze od oczekiwań wyniki finansowe lub podwyższenie ocen przez analityków – mogą pobudzić aktywność kupujących i wzrost kursu akcji.
Jednocześnie po debiucie giełdowym często występują wahania kursu akcji, zwłaszcza jeśli pierwsze wyniki finansowe nie spełniają oczekiwań lub jeśli osoby posiadające informacje poufne zaczynają sprzedawać akcje po upływie okresu blokady. Nastroje w handlu detalicznym, w tym szum na platformach społecznościowych lub cykle hype'u związane ze sztuczną inteligencją, mogą również wyolbrzymiać krótkoterminowe zmiany cen – zarówno w górę, jak i w dół.
Jak handlować akcjami Databricks za pomocą kontraktów CFD
Jeśli Databricks wejdzie na giełdę, możesz handlować jego akcjami za pośrednictwem kontraktów CFD. Oto jak to zrobić:
- 1 Wybierz platformęCapital.com oferuje handel kontraktami CFD na tysiące akcji światowych spółek, w tym nowo notowanych akcji spółek technologicznych.
- 2 Otwórz kontoZarejestruj się, zweryfikuj swoją tożsamość i ustaw preferencje handlowe.
- 3 Zasil swoje kontoWpłać pieniądze na swoje konto handlowe. Korzystaj wyłącznie ze środków, które możesz przeznaczyć na handel.
- 4 Obserwuj rynekŚledź wykresy giełdowe Databricks, raporty finansowe i aktualności dotyczące firmy po jej wejściu na giełdę.
- 5 Otwórz pozycjęKorzystaj z pozycji długich lub krótkich, aby handlować potencjalnymi zmianami cen. Dodaj narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss.
Dowiedz się więcej w naszym przewodniku handlu kontraktami CFD.
Jakimi innymi akcjami spółek technologicznych i AI mogę handlować?
Chociaż Databricks pozostaje na razie spółką prywatną, można inwestować w podobne lub powiązane firmy technologiczne związane z AI i big data:
- Snowflake (SNOW)Platforma danych w chmurze często postrzegana jako główny konkurent Databricks.
- Palantir (PLTR)Firma zajmująca się sztuczną inteligencją i analityką dla przedsiębiorstw, obsługująca klientów rządowych i komercyjnych.
- Nvidia (NVDA)Gigant branży półprzewodników zasilający infrastrukturę sztucznej inteligencji i centra danych.
- Microsoft (MSFT)Główny partner Azure i inwestor OpenAI, zaangażowany zarówno w narzędzia do przetwarzania danych, jak i sztucznej inteligencji.
- Salesforce (CRM)Jest właścicielem Tableau i oferuje narzędzia CRM oparte na sztucznej inteligencji.
- Alphabet (GOOGL)Usługi BigQuery i Vertex AI firmy Google Cloud stanowią bezpośrednią konkurencję dla usług Databricks.
Zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem handlu akcjami, aby odkryć więcej możliwości.
FAQ - pytania i odpowiedzi
Kto jest właścicielem Databricks?
Databricks jest obecnie prywatną spółką założoną przez zespół informatyków z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, w tym dyrektora generalnego Ali Ghodsi. Firma pozyskała finansowanie od wielu renomowanych inwestorów, takich jak Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price oraz Microsoft, który pełni również rolę strategicznego partnera w zakresie usług chmury obliczeniowej. Chociaż Ghodsi i inni założyciele pozostają ściśle zaangażowani, kontrola jest dzielona z inwestorami instytucjonalnymi poprzez kolejne rundy finansowania.
Ile jest warta firma Databricks?
W ostatniej rundzie finansowania serii J w 2024 r. wartość Databricks została wyceniona na 62 mld dolarów. Wycena ta została oparta na szybkim wzroście przychodów przedsiębiorstwa, poszerzającej się bazie klientów oraz rosnącej roli firmy w ekosystemie sztucznej inteligencji. Jednak ostateczna wycena IPO może się różnić w zależności od warunków rynkowych, zainteresowania inwestorów oraz wyników finansowych, które Databricks ujawni przed wejściem na giełdę.
Kiedy odbędzie się debiut giełdowy Databricks?
Chociaż nie ogłoszono oficjalnej daty pierwszej oferty publicznej, wielu analityków i inwestorów przewiduje, że Databricks wejdzie na giełdę w 2025 roku. Firma zasygnalizowała gotowość poprzez osiągnięcie kolejnych etapów przychodów, przejęcia oraz zwiększoną widoczność w mediach. Powszechnie oczekuje się, że spółka wejdzie na giełdę Nasdaq, choć dokładny termin może zależeć od ogólnej sytuacji na rynku IPO oraz od tego, czy Databricks zdecyduje się na tradycyjną ofertę publiczną, bezpośrednie wejście na giełdę czy inną strukturę.
Czy mogę zainwestować w Databricks przed debiutem giełdowym?
Dostęp do akcji przed debiutem giełdowym jest zazwyczaj ograniczony do inwestorów instytucjonalnych, firm venture capital oraz akredytowanych osób fizycznych poprzez prywatne oferty. Jednak niektóre rynki wtórne, takie jak Forge Global lub EquityZen, mogą oferować dostęp do prywatnych akcji sprzedawanych przez obecnych udziałowców. Akcje te są często niepłynne, obciążone ograniczeniami i wiążą się z wyższym ryzykiem, dlatego inwestorzy powinni przeprowadzić dokładną analizę przed zainwestowaniem środków.
Czy Databricks będzie dostępna do handlu kontraktami CFD?
Jeśli Databricks zakończy swoją pierwszą ofertę publiczną, brokerzy tacy jak Capital.com mogą zaoferować akcje tej spółki do obrotu w formie kontraktów CFD. Dzięki temu inwestorzy mogą spekulować na krótkoterminowych zmianach cen bez konieczności posiadania akcji bazowych. Kontrakty CFD umożliwiają również wykorzystanie dźwigni finansowej oraz zajmowanie pozycji długich i krótkich, ale wiążą się one z własnym ryzykiem i zazwyczaj są odpowiednie raczej dla aktywnych inwestorów niż inwestorów długoterminowych. Dostępność będzie zależała od zasięgu brokerów, popytu rynkowego oraz płynności po debiucie giełdowym.
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