StartpaginaMarktenIndexenSpain 35 Future

Handelen Spain 35 Future - FMICU2026 CFD

19895.90%
The chart shows the FMICU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 19895.9, a high of 19896.6, and a low of 19888.1.
Verkopen

19891.1

Kopen

19895.9

4.8
Laag: 19888.1Hoog: 19896.6
Verkopers:
50%
Kopers:
50%
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.
Handelsvoorwaarden
Type
De handel in CFD's is beschikbaar op deze markt.
Meer informatie over:CFD's
CFD
Spread4.8
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Marge. Uw investering
€1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.01096 %
(-€1.10)

Positiegrootte met hefboom ~€10,000.00

Bedrag van hefboom ~€9,000.00

-0.01096%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Marge. Uw investering
€1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.01096 %
(-€1.10)

Positiegrootte met hefboom ~€10,000.00

Bedrag van hefboom ~€9,000.00

-0.01096%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden21:00 (UTC)
ValutaEUR
Min. verhandelde hoeveelheid0.001
Marge10.00%
Effectenbeurs
Handelscommissie10%
Premie voor gegarandeerde stop-loss
De kosten voor een gegarandeerde stop-loss (GSL) worden alleen in rekening gebracht als de GSL wordt geactiveerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Kosten en tarieven op onze website.
0.03%

1De kosten die wij in rekening brengen voor het uitvoeren van je transactie is de spread, het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. Raadpleeg de pagina Kosten en tarieven op onze website voor meer informatie

Handelen Spain 35 Future - FMICU2026

The Spain 35 (IBEX 35) is a benchmark tradable index tracking the performance of the top 35 stocks listed on the Spanish Stock Septemberket. Launched in 1989 as a free-float capitalisation-weighted index, it has no top weighting limit for one constituent unlike many other indices. The IBEX 35 is denominated in euro currency and is dominated by such industries as financial & real estate services, oil & energy corporations and consumer goods companies. The index serves as an underlying asset for futures and options. The IBEX 35 is calculated by the Spanish company Bolsas y Mercados Españoles (BME) and is reviewed on a quarterly basis.

Nieuwste artikelen over indexen

US Wall Street 30 prognose
US Wall Street 30 prognose: spanningen Midden-Oosten, stijgende VIX
US Wall Street 30 handelt te midden van verhoogde risicoaversie nu spanningen in het Midden-Oosten de olie- en goudprijzen opdrijven en volatiliteitsmetingen zoals de VIX hoger duwen. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
16:04, 3 maart 2026

Feedback en recensies van gebruikers

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

4.6
Beoordelingen en recensies
4.7
Beoordelingen en recensies
4.6
4.6

Aan de slag in drie stappen

1. Maak uw account aan (mits u in aanmerking komt)2. Stort wanneer u wilt3. Begin als u er klaar voor bent