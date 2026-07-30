StartpaginaMarktenGrondstoffenCrude Oil Future

Handelen Crude Oil Future CFD

78.560%
The chart shows the CLX2026 price data over the last 1 day, with a current price of 78.56, a high of 78.645, and a low of 78.52.
Verkopen

78.52

Kopen

78.56

0.04
Laag: 78.52Hoog: 78.645
Verkopers:
50%
Kopers:
50%
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.
Handelsvoorwaarden
Type
De handel in CFD's is beschikbaar op deze markt.
Meer informatie over:CFD's
CFD
Spread0.04
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Marge. Uw investering
$1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.01096 %
(-$1.10)

Positiegrootte met hefboom ~$10,000.00

Bedrag van hefboom ~$9,000.00

-0.01096%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Marge. Uw investering
$1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.01096 %
(-$1.10)

Positiegrootte met hefboom ~$10,000.00

Bedrag van hefboom ~$9,000.00

-0.01096%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden21:00 (UTC)
ValutaUSD
Min. verhandelde hoeveelheid1
Marge10.00%
Effectenbeurs
Handelscommissie10%
Premie voor gegarandeerde stop-loss
De kosten voor een gegarandeerde stop-loss (GSL) worden alleen in rekening gebracht als de GSL wordt geactiveerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Kosten en tarieven op onze website.
0.03%

1De kosten die wij in rekening brengen voor het uitvoeren van je transactie is de spread, het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. Raadpleeg de pagina Kosten en tarieven op onze website voor meer informatie

Handelen Crude Oil Future

Crude oil is one of the world's top trading commodities. The majority of the world's crude oil comes from the Middle East and Russia. Its main byproducts are gasoline, diesel fuel and jet fuel. Common uses of crude oil include plastic production, clothing, furniture making, food production and many more. Crude oils differ by name. Their name (for example; Brent, WTI, Bonny Light) serves as a benchmark for buyers and sellers. Oil marked as Brent Crude indicates that oil is light, sweet and not so dense. Western Canadian Selects, vice versa, refers to a heavier type. Dubai Crude means a medium sour oil. Crude oil trades on the major commodities exchanges in the form of contracts. The size of each contract is 42,000 gallons

Settlement is determined by the official settlement price of the NYMEX Crude Oil future on the expiry date shown, adjusted for spread.

Expiry Time: 14:30 Eastern Time

Nieuwste artikelen over grondstoffen

Koperen staven
Koperprijs voorspelling: Outlook van derde partijen
Koperprijzen zijn begin 2026 opnieuw in de belangstelling gekomen na een periode van uitgesproken volatiliteit, waarbij recente bewegingen het metaal dichtbij niveaus hebben gebracht die niet eerder op grote beurzen zijn gezien.
10:11, 15 januari 2026
Prijsvoorspelling aluminium
Prijsvoorspelling aluminium: Wat brengt de toekomst na het hoogste punt in 10 jaar?
Zullen de hoge vraag en de aanbodbeperkingen in China de aluminiumprijzen doen stijgen?
07:44, 24 november 2021

Feedback en recensies van gebruikers

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

4.6
Beoordelingen en recensies
4.7
Beoordelingen en recensies
4.6
4.6

Aan de slag in drie stappen

1. Maak uw account aan (mits u in aanmerking komt)2. Stort wanneer u wilt3. Handel als u er klaar voor bent