XRP koers: juni-uitverkoop, escrow-ontgrendeling, regelgeving

Ripple (XRP/USD) noteert op $1,13 in de vroege Europese handel op maandag 22 juni 2026 om 9:43 uur UTC, binnen een intradaybereik van $1,12–$1,15. Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Een brede uitverkoop op de cryptomarkt die begin juni begon, heeft het sentiment onder druk gezet, waarbij XRP voor het eerst in meerdere maanden onder de steunzone van $1,20 zakte (CryptoPotato, 5 juni 2026). Een gedeeltelijk herstel volgde nadat president Trump op zondagavond 15 juni een aankondiging deed, waardoor XRP in één sessie met ruim 3% steeg, vóór de winsten van Bitcoin van 1,9% en Ethereum van 2,5% op die dag (CryptoRank, 15 juni 2026). De voortgang van de CLARITY Act, Amerikaanse wetgeving voor digitale activa die op 14 mei 2026 de Senaatscommissie voor Banken passeerde met een stemming van 15–9, blijft het regelgevingslandschap voor het bredere cryptocomplex vormgeven (CNBC, 14 mei 2026). Ripple's geplande escrow-ontgrendelingen, waaronder een vrijgave van 1 miljard XRP op 1 juni 2026, hebben ook periodiek aandacht getrokken vanuit aanbodperspectief (KuCoin, 1 juni 2026).

Ripple koersvoorspelling 2026-2030: analysestandpunt over koersdoelen

Per 22 juni 2026 tonen externe XRP-koersvoorspellingen een breed scala aan XRP-koersperspectieven voor 2026, gevormd door Amerikaanse regelgeving voor digitale activa, Ripple's zakelijke betalingsnetwerk en het bredere cryptomarktsentiment.

CoinCodex (algoritmisch eindejaarsmodel)

CoinCodex plaatst XRP in een handelskanaal voor 2026 van $1,13–$1,84, met een gemiddelde geannualiseerde koers van $1,42 en een eindejaars-decemberdoelstelling van $1,63. Het model gebruikt historische koersgegevens en halveringscyclus-inputs, en markeerde een 14-daagse RSI van 41,65 op het moment van vastlegging, geclassificeerd als neutraal (CoinCodex, 21 juni 2026).

Coinpedia (kortetermijn technische visie)

Coinpedia identificeert $1,13 als XRP's kritieke wekelijkse steunniveau, met de opmerking dat een bevestigde doorbraak eronder de doelzone van $0,90–$1 in beeld zou kunnen brengen. De analyse noemt Bitcoin's gelijktijdige zwakte als een belangrijke rem op XRP, met kleine tussentijdse steun op $1,08–$1,10 voordat het niveau van $0,90 relevant wordt (Coinpedia, 19 juni 2026).

Coinpedia (fundamentele 2026-vooruitzichten)

In een afzonderlijke research-update stelt Coinpedia een voljaars 2026-bereik van $3,40–$9,50 vast, verwijzend naar de Amerikaanse CLARITY Act, Ripple's On-Demand Liquidity (ODL)-uitbreiding en XRPL stablecoin-infrastructuur als belangrijkste katalysatoren. De notitie plaatst de eerste weerstandsbarrière op $1,70 en een belangrijke aanbodzone op $2,50–$2,80, terwijl de huidige vraagsteun wordt verankerd op $1,10–$1,30 (Coinpedia, 12 juni 2026).

LiteFinance (consensusaggregatie)

LiteFinance, dat meerdere externe modellen aggregeert, meldt dat optimistische voorspellingen clusteren rond $1,42–$1,64 voor eind 2026, terwijl pessimistische modellen wijzen op een neerwaarts risico van $0,72. Het totale H2 2026-bereik staat op $0,53–$1,81. Verwijzend naar specifiek CoinCodex-gegevens, noteert het geprojecteerde gemiddelde koersen die stijgen van $1,19 in juni tot $1,64 in december, met een mogelijke novemberpiek nabij $1,81 (LiteFinance, 15 juni 2026).

Changelly (maandelijks technisch model)

Het algoritmische model van Changelly projecteert XRP op een gemiddelde van $1,14 voor juni 2026, met een maandelijkse hoogste van $1,15 en een bodem van $1,12. Voor december 2026 voorspelt het model een bereik van $1,36–$1,56, met een gemiddelde van $1,46, gebaseerd op technische koersactiemodellering (Changelly, 20 juni 2026).

Conclusie: over deze bronnen variëren externe bronnen van Changelly's conservatieve decembergemiddelde van $1,46 tot Coinpedia's structurele bullcase van $9,50. CoinCodex en LiteFinance zitten dichter bij het midden van het bereik, nabij $1,63–$1,64 aan het einde van het jaar. Alle bronnen noemen Amerikaanse regelgevingsvoortgang en Bitcoin's kortetermijn-koersactie het meest consistent als schommelfactoren.

Voorspellingen en externe prognoses zijn inherent onzeker, omdat ze niet volledig rekening kunnen houden met onverwachte marktontwikkelingen. Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

XRP-koers: technisch overzicht

De XRP/USD koers noteert op $1,13 per 9:43 uur UTC op 22 juni 2026, onder de 20-daagse SMA van ongeveer $1,15, de 30-daagse SMA van ongeveer $1,21, de 50-daagse SMA van ongeveer $1,29 en de 100-daagse SMA van ongeveer $1,34. Met alle vier de gemiddelden boven de huidige koers, blijft de kortetermijn technische structuur zwak. De 200-daagse SMA van ongeveer $1,54 markeert het langetermijn-weerstandsreferentiepunt. Het Hull-voortschrijdend gemiddelde (9), op ongeveer $1,12, loopt fractioneel onder de laatste koers, wat kortetermijn neerwaartse druk op kortere tijdsbestekken aangeeft, volgens TradingView-gegevens.

Momentummetingen blijven gematigd. TradingView's 14-daagse RSI staat op 40,23, in lager-neutraal gebied, terwijl de ADX (14) 25,87 aangeeft, wat duidt op een directionele trend in plaats van een zijwaartse markt.

Aan de bovenkant ligt het klassieke draaipoint op ongeveer $1,38, met R1 op ongeveer $1,50 als volgende referentie. Een dagelijkse sluiting boven het draaipoint zou nodig zijn om R1 in beeld te brengen, volgens TradingView draaipoint-gegevens.

Aan de onderkant ligt S1 op ongeveer $1,21 onder het draaipoint maar boven de huidige koers, gevolgd door S2 nabij $1,10. De 100-daagse SMA-plank op ongeveer $1,34 ligt ook boven de laatste koers en kan als weerstand fungeren bij een herstelpoging (TradingView, 22 juni 2026).

Dit is technische analyse voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies of aanbeveling om een instrument te kopen of verkopen.

Ripple koersgeschiedenis (2024–2026)

De XRP/USD-koers noteerde eind juni 2024 nabij $0,49, grotendeels zijwaarts bewegend tussen ongeveer $0,44 en $0,63 gedurende de zomer terwijl de bredere cryptomarkt een post-halveringsluwte verwerkte.

Het traject van de token veranderde scherp in november 2024. Donald Trump's overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november zette een brede cryptorally in gang, en XRP was een van de meest reactieve activa. Het sloot op $0,56 op 7 november, steeg voorbij $1,12 tegen 16 november en bereikte $2,52 op 3 december – een beweging van ongeveer 350% in minder dan een maand – terwijl markten een vriendelijker Amerikaans regelgevingsklimaat voor digitale activa inprijsden. XRP sloot 2024 af op $2,08.

De rally breidde zich uit tot medio 2025. XRP raakte kort een intradayhoogte van $3,67 op 18 juli 2025, het hoogste niveau in de dataset, voordat het afverkocht werd gedurende de zomer en herfst. Een opmerkelijke intradaylaagste van $1,25 op 10 oktober 2025 illustreerde de betrokken volatiliteit. De token herstelde gedeeltelijk naar het einde van het jaar maar sloot 2025 af op $1,84, onder waar het dat jaar was begonnen.

XRP sloot op $1,14 op 22 juni 2026, ongeveer 38,4% lager sinds het begin van het jaar en 43,9% lager op jaarbasis.