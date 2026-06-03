Wat zijn de 10 meest verhandelde valuta's?

De meest verhandelde valuta's ter wereld zijn de Amerikaanse dollar (USD), de euro (EUR), de Japanse yen (JPY) en het Britse pond (GBP). Deze valuta's spelen een dominante rol in de wereldwijde forexhandel dankzij hun stabiliteit, liquiditeit en invloed op de internationale markten. Elk van deze valuta speelt een unieke rol en wordt vaak beïnvloed door de respectieve centrale banken, economische omstandigheden en de wereldwijde handel.

We bekijken de lijst met de tien belangrijkste valuta's, waarom ze zo veel worden verhandeld, de belangrijkste valutaparen waarvan ze deel uitmaken en de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat ze essentieel zijn voor de forexmarkt. Alle onderstaande statistieken zijn afkomstig uit het laatste driejaarlijkse rapport van de Bank voor Internationale Betalingen uit 2022, die algemeen wordt beschouwd als de belangrijkste primaire bron voor dergelijke gegevens.

In de onderstaande grafiek ziet u de meest verhandelde valuta's ter wereld op basis van deze gegevens. Merk op dat de percentages samen 200 vormen, aangezien valuta's in paren worden verhandeld.

Amerikaanse dollar (USD)

De belangrijkste valuta ter wereld qua volume is de Amerikaanse dollar, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 6,6 biljoen dollar in 2022. Dit hoge volume weerspiegelt de rol die de dollar speelt in bijna 88% van de wereldwijde valutatransacties, wat de dominante positie van de dollar op de internationale financiële markten benadrukt. De dollar is 's werelds belangrijkste reservevaluta en geniet daardoor een unieke liquiditeit en stabiliteit, waardoor deze als basis dient voor belangrijke valutaparen zoals EUR/USD, USD/JPY en GBP/USD. De koers van de dollar wordt vaak beïnvloed door economische indicatoren in de VS, het beleid van de Federal Reserve en internationale ontwikkelingen, vooral omdat veel grondstoffen, zoals olie en goud, in Amerikaanse dollars worden genoteerd.

Euro (EUR)

De euro had in 2022 een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 2,29 biljoen dollar. Daarmee is de euro, die 20 Europese landen vertegenwoordigt, de op één na meest verhandelde valuta ter wereld. De waarde van de euro wordt beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), de economische omstandigheden in de eurozone en diverse politieke factoren. De euro is zeer liquide en invloedrijk. Het belangrijkste valutapaar is EUR/USD, een van de meest verhandelde paren, en is een belangrijke maatstaf voor de sterkte van de euro ten opzichte van de dollar.

Japanse yen (JPY)

De Japanse yen is de op twee na meest verhandelde valuta met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 1,25 biljoen dollar in 2022. Het is de meest verhandelde valuta in Azië en een symbool van stabiliteit op de wereldwijde financiële markten. Door de lage rente in Japan speelt de yen een centrale rol in ‘carry trades’, transacties waarbij beleggers yen lenen om te investeren in valuta's met een hoger rendement. De waarde van de yen wordt sterk beïnvloed door het beleid van de Bank of Japan (BoJ), de Japanse economie en de regionale economie in Azië. USD/JPY is nog steeds een van de meest verhandelde valutaparen ter wereld.

Britse pond (GBP)

Het Britse pond had in 2022 een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 968 miljard dollar, waarmee het de op drie na meest verhandelde valuta was. Het pond, ook wel ‘sterling’ genoemd, is een van de oudste en meest verhandelde valuta's. Het GBP staat bekend om zijn volatiliteit en is gevoelig voor specifieke gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk, gaande van beleidswijzigingen van de Bank of England (BoE) tot economische cijfers en politieke ontwikkelingen, zoals de brexit. GBP/USD, ook wel ‘cable’ genoemd, is een populair en vaak zeer volatiel valutapaar dat vanwege zijn sterke koersschommelingen nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Canadese dollar (CAD)

De ‘loonie’, zoals de Canadese dollar wordt genoemd, had in 2022 een handelsvolume van ongeveer 526 miljard dollar. Aangezien Canada een belangrijke olie-exporteur is, is munt sterk gekoppeld aan de olieprijzen. De CAD volgt doorgaans de trends van de prijs van ruwe olie, waardoor het een aantrekkelijke valuta is voor handelaren die zich op grondstoffen richten. Ook het beleid van de Bank of Canada (BoC), de economische cijfers en de economische omstandigheden in de VS zijn van invloed op de waarde van de CAD.USD/CAD is een van de meest verhandelde valutaparen, een weerspiegeling van de nauwe economische banden tussen de VS en Canada.

Australische dollar (AUD)

De Australische dollar had in 2022 een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 478 miljard dollar. Het is een valuta die sterk gekoppeld is aan grondstoffen, zoals ijzererts, steenkool en aardgas. Het is dan ook een populaire valuta onder handelaren die willen profiteren van grondstoffentrends in Oceanië en de rest van de wereld. De AUD wordt beïnvloed door de grondstofprijzen, de Chinese economie en het beleid van de Reserve Bank of Australia (RBA).AUD/USD is een populair valutapaar vanwege zijn gevoeligheid voor het mondiale risicosentiment.

Zwitserse frank (CHF)

De Zwitserse frank werd in 2022 dagelijks verhandeld voor een bedrag van ongeveer 389 miljard dollar. De munt wordt vaak beschouwd als een ‘veilige haven’ en is daarom aantrekkelijk voor handelaren in tijden van wereldwijde onzekerheid. De waarde van de frank wordt zorgvuldig beheerd door de Zwitserse Nationale Bank (SNB) om te voorkomen dat de munt te sterk in waarde stijgt. Dankzij de reputatie van de CHF als veilige haven, samen met de stabiele economie en lage inflatie in Zwitserland, is deze munt enig in zijn soort.USD/CHF en EUR/CHF zijn de belangrijkste valutaparen waarmee de frank wordt verhandeld.

Chinese yuan (CNY)

Naarmate de economische invloed van China toeneemt, wint de Chinese yuan steeds meer terrein op de wereldwijde valutamarkten. Hoewel de yuan niet volledig inwisselbaar is, wordt hij op grote schaal gebruikt in handelstransacties, voornamelijk in Azië en opkomende markten. De People's Bank of China (PBOC) beheert de waarde van de yuan via een gecontroleerde zwevende wisselkoers. Naarmate China zijn handelsnetwerk uitbreidt, blijven de volumes van USD/CNY en andere yuan-paren stijgen.

Hongkongse dollar (HKD)

Ook de Hongkongse dollar behoort tot de meest verhandelde valuta's, voornamelijk vanwege de positie van Hongkong als belangrijk financieel centrum in Azië en de nauwe handelsbetrekkingen met het Chinese vasteland. De HKD is gekoppeld aan de USD binnen een zeer beperkte marge (7,75-7,85 HKD per USD). Deze stabiliteit is aantrekkelijk voor internationale investeringen en zorgt voor hoge handelsvolumes. Het dagelijkse handelsvolume van de valuta is aanzienlijk, en wordt grotendeels aangedreven door de uitgebreide financiële dienstensector van Hongkong en de nauwe banden met de economie van het Chinese vasteland.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) is een belangrijke grondstoffenvaluta die nauw verbonden is met de robuuste landbouw- en energie-export van Nieuw-Zeeland, met name zuivel, vlees en bosbouw. De Reserve Bank of New Zealand beheert de valuta en de schommelingen in de wereldwijde grondstofprijzen worden weerspiegeld in de waarde van de NZD. De NZD is vooral populair bij handelaren die zich willen blootstellen aan de markt in de Oceanië, maar niet de volatiliteit zoeken die in sommige grotere Aziatische economieën te zien is. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van de NZD benadrukt het belang ervan op de valutamarkt als brugvaluta voor handels- en investeringsactiviteiten in deze regio.

Hoe kom ik meer te weten over de meest verhandelde valuta's?

Voor meer informatie over 's werelds meest verhandelde valuta's leest u het laatste forexnieuws van onze deskundige analisten. Ook in onze handelsgids voor forex wordt uitgelegd hoe valuta's werken. Daarnaast biedt het driejaarlijkse rapport van de BIS over het centrale bankwezen diepgaande inzichten in de wereldwijde forexactiviteiten. Grote banken zoals JP Morgan en Goldman Sachs publiceren ook regelmatig valuta-analyses, terwijl het Global Financial Stability Report van het IMF de macro-economische valutatrends belicht.