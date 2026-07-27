Hoe kiest u de beste handelsapp?

Ontdek welke functies handelsapps moeten hebben en hoe u de beste voor u kiest.

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Wat is een handelsapp?

Een handelsapp is een digitaal platform van een online broker, zoals Capital.com, waarmee u via uw mobiele apparaat toegang krijgt tot de financiële markten. Deze platforms kunnen diverse activaklassen aanbieden, zoals bijvoorbeeld aandelen, forex, grondstoffen en indexen. Handelsapps bevatten gewoonlijk functies als live koersgrafieken, indicatoren voor technische analyse en tools voor risicobeheer.

Handelsapps maken de effectenhandel zo toegankelijk mogelijk en bieden handelaren de mogelijkheid om hun posities overal en op elk moment te beheren. Het maakt niet uit of u nu een ervaren handelaar of een beginner bent, de app zou u moeten voorzien van alle functies die u nodig hebt om uw handelsstrategieën toe te passen.