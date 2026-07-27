Hoe kiest u de beste handelsapp?
Ontdek welke functies handelsapps moeten hebben en hoe u de beste voor u kiest.
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Wat is een handelsapp?
Een handelsapp is een digitaal platform van een online broker, zoals Capital.com, waarmee u via uw mobiele apparaat toegang krijgt tot de financiële markten. Deze platforms kunnen diverse activaklassen aanbieden, zoals bijvoorbeeld aandelen, forex, grondstoffen en indexen. Handelsapps bevatten gewoonlijk functies als live koersgrafieken, indicatoren voor technische analyse en tools voor risicobeheer.
Handelsapps maken de effectenhandel zo toegankelijk mogelijk en bieden handelaren de mogelijkheid om hun posities overal en op elk moment te beheren. Het maakt niet uit of u nu een ervaren handelaar of een beginner bent, de app zou u moeten voorzien van alle functies die u nodig hebt om uw handelsstrategieën toe te passen.
Hoe kiest u de beste handelsapp?
Hoe u de beste handelsapp vindt, wordt bepaald door verschillende factoren die uniek zijn voor uw handelsstijl, doelen en voorkeuren. De beste handelsapp zal dan ook vaak verschillen voor elke handelaar. U kunt uzelf echter een aantal eenvoudige vragen stellen om een beslissing te maken.
- In welke markten en financiële instrumenten bent u geïnteresseerd? Kies een app die u toegang verschaft tot uw favoriete markten en activa.
- Wat is uw handelsstijl? Uw app moet aansluiten bij uw persoonlijke handelsstrategieën. Bent u een daghandelaar die zich richt op prijsbewegingen op de korte termijn, of een positiehandelaar met een langetermijnvisie?
- Welke ondersteuning en hulpbronnen verwacht u van de app? Kies voor een platform dat specifiek ontwikkeld is om uw groei en kennis te bevorderen. Denk aan educatief materiaal, een deskundige klantenservice en analytische hulpmiddelen die aansluiten bij uw specifieke behoeften.
Op basis van deze factoren kunt u uw opties beperken en een handelsapp vinden die perfect bij uw handelsdoelen past.
Welke activa kunt u verhandelen via apps?
U kunt kiezen uit verschillende financiële producten. Deze producten sluiten allemaal aan op de unieke behoeften van verschillende soorten handelaren. Hierna volgen enkele financiële producten waar u misschien al van gehoord hebt, hun beschikbaarheid en waarom ze populair zijn bij handelaren.
- CFD's (contracts for difference) bieden u de mogelijkheid om te speculeren op de prijsbewegingen van activa zoals aandelen, forex en grondstoffen, zonder dat u deze in bezit hoeft te nemen.Met CFD's kunnen handelaren ook gebruikmaken van hefboomwerking, zodat ze grotere posities kunnen openen met een kleinere initiële investering. Hierdoor worden de potentiële winsten en verliezen vergroot.
- Futures zijn contracten waarbij een actief wordt gekocht of verkocht tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Futures zijn gestandaardiseerd en worden vaak toegepast bij grondstoffen en indexen. Ze zijn bovendien geschikt voor hedging of speculatie op toekomstige prijsbewegingen.
- Opties geven u het recht, maar niet de plicht, om een actief vóór een bepaalde datum tegen een vaste prijs te kopen of te verkopen. Opties kunnen gebruikt worden om posities met een beperkt risico te hedgen of er een hefboomwerking op uit te oefenen.
- Spothandel is het kopen of verkopen van financiële instrumenten voor onmiddellijke levering tegen de huidige marktprijs. Dit gebeurt vaak in forex en grondstoffenmarkten waar handelaren onmiddellijke uitvoering zoeken.
Vergeet niet om uw keuze te laten overeenstemmen met uw handelsdoelen, risicotolerantie en de activa waarin u geïnteresseerd bent.
Waar u op moet letten bij de keuze van een handelsapp
Nu u weet wat u wilt, is het tijd om de verschillende opties te bekijken. Bij het evalueren van de verschillende handelsapps, moet u nagaan hoe de volgende functies uw handelservaring kunnen verbeteren:
- Gereguleerd en gelicentieerd - zorg ervoor dat de broker die de handelsapp aanbiedt, gereguleerd en gelicentieerd is door betrouwbare financiële instanties. Dit zorgt voor extra veiligheid en zekerheid, omdat u weet dat uw geld beschermd wordt en dat de effectenmakelaar zich aan de geldende normen houdt.
- Redelijke, consistente en lage tarieven - handelskosten hebben een directe invloed op uw rendement. Houd hier dus rekening mee bij de keuze van een handelsstrategie of platform en zoek naar een app die lage spreads en transparante prijzen biedt. Als u regelmatig handelt, kunt u mogelijk kosten besparen met een handelsplatform dat geen nachtpremies en 0% commissie in rekening brengt.
- Geavanceerde handelstools - grafieken en technische indicatoren zijn essentieel voor de analyse van markttrends, de ontwikkeling van een handelsstrategie en een geïnformeerde besluitvorming. Goede handelsapps moeten daarom verschillende soorten grafieken en tekengereedschappen bieden, zodat ze afgestemd kunnen worden op verschillende handelsstrategieën en activaklassen.
- Bliksemsnelle orderuitvoering - maak de beurshandel toegankelijker en efficiënter door een app te kiezen met een intuïtieve en overzichtelijke interface. Gebruiksgemak, gratis educatieve hulpmiddelen en 24/7 klantenservice kunnen uw handelservaring nog verder optimaliseren.
- Snelle uitvoering van transacties - snelheid is vaak een voordeel bij de handel in effecten, vooral op volatiele markten waar de prijzen razendsnel kunnen verschuiven en een goede timing het verschil maakt tussen winst of verlies. Kiest u voor een app die uw orders snel uitvoert, dan worden uw orders vaker uitgevoerd tegen de verwachte prijzen, zodat het risico op slippage tot een minimum wordt beperkt.
- Aanbevolen door handelaren en toonaangevende instanties - als de app bekroond werd door toonaangevende autoriteiten binnen de sector - denk bijvoorbeeld aan ForexBrokers.com, Online Money Awards en Good Money Guide - kan dit aangeven dat de app betrouwbaar en van goede kwaliteit is. Zoek naar onderscheidingen die vol lof zijn over de aspecten die u belangrijk vindt. Lees ook onafhankelijke gebruikersbeoordelingen op platforms zoals App Store, Google Play en Trustpilot.
- Gratis educatieve materialen - Het maakt niet uit of u nu net begint met handelen of u uw handelskennis wilt verdiepen, toegang tot educatieve materialen is vaak van onschatbare waarde. Zoek naar apps die handleidingen, webinars, artikelen en ander lesmateriaal bieden waarmee u uw kennis en vaardigheden kunt verbeteren. Zoek daarnaast naar een platform dat gratis marktnieuws, -signalen en -waarschuwingen biedt.
- Toegang tot internationale en lokale activa - kies een handelsapp die toegang verschaft tot allerlei internationale en lokale markten, in activaklassen zoals grondstoffen, aandelen, indexen, forex en cryptocurrencies. Als u toegang hebt tot een ruimer aantal activa, is het gemakkelijker om uw portefeuille te diversifiëren en verschillende handelsstrategieën te verkennen.
- Demo-account - Kies een app met een demorekening, zodat u kunt oefenen met virtueel geld, voordat u echt geld op het spel zet. Zo kunt u verschillende handelsstrategieën en markten testen en raakt u tegelijkertijd vertrouwd met het platform.
Waarom zou u met ons handelen?
Het is tijd om een betrouwbare broker te vinden en uw strategie op gang te brengen. Capital.com is een meermaals bekroond online handelsplatform voor CFD's met een gebruiksvriendelijke desktoptoepassing en mobiele app. Sluit u aan bij meer dan 870,000 handelaren in 183 landen en handel in CFD's op meer dan 5,500 activa, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen en forex.
- Gebruiksvriendelijke handelsapp: Handel overal via onze mobiele handelsapp en verricht transacties in slechts 0,03 seconden.
- Gebruiksgemak: Ervaar de perfecte combinatie van informatie en tools om betere handelsbeslissingen te nemen.
- Geavanceerde handelstools: Grafieken, tekentools en handige hulpmiddelen voor de analyse van historische prijsgegevens, volumeactiviteit en trends.
- Aantrekkelijke spreads en transparante tarieven: Volledige transparantie van een broker met minimale kosten en aantrekkelijke spreads.
- Risicobeheer: Krachtige tools zoals stop-loss* en take-profit orders helpen u om het risico te beperken en uw winst veilig te stellen.
- Educatieve materialen: Verruim uw kennis met onze handleidingen, cursussen, webinars en uitlegvideo's.
- Gespecialiseerde klantenservice: Praat met het team en krijg direct antwoord op uw vragen - Capital.com biedt 24/7 ondersteuning via e-mail, telefoon en live chat in meerdere talen.
- Professionele erkenning en feedback van klanten: Kies een broker die recentelijk bekroond werd door gerenommeerde instanties in de sector. Lees de feedback van onze klanten op onafhankelijke beoordelingsplatforms zoals Trustpilot.
*Stop-losses zijn niet gegarandeerd.
Veelgestelde vragen
Waar moet ik op letten bij de keuze van een handelsapp?
Welke handelsapp u kiest wordt bepaald door uw persoonlijke handelsstijl, behoeften en voorkeuren. Denk aan zaken als regelgeving en licenties, een gebruiksvriendelijke interface, welke activa de app aanbiedt, handelskosten, grafieken, educatieve hulpbronnen en klantenservice.
Wat zijn de verschillende soorten handelsapps?
U kunt kiezen uit een heleboel verschillende handelsapps. Ze worden vaak gecategoriseerd op basis van de aangeboden financiële instrumenten en activaklassen (zoals aandelen, forex, grondstoffen), de platformen waarop ze werken (desktop, web, mobiel) en het type gebruiker waarvoor ze bedoeld zijn (particuliere of professionele handelaren).
Hoe belangrijk is de klantenservice in een handelsapp?
Een betrouwbare klantenservice garandeert dat al uw problemen of vragen onmiddellijk worden behandeld, wat essentieel is voor een feilloze handelservaring. Zoek naar handelsapps die meerdere ondersteuningskanalen bieden, zoals live chat, e-mail en telefonische ondersteuning, bij voorkeur 24/7 beschikbaar. Als Engels niet uw hoofdtaal is, kan het ook handig zijn als de klantenservice in meerdere talen beschikbaar is.