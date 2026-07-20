Kraken IPO – hogyan kereskedhet Kraken részvényekkel
Tudjon meg többet a Krakenről és a várható IPO-járól, beleértve az árfolyamának mozgatórugóit és a lehetséges becsült értékét, és tanulja meg hogyan kereskedhet a részvényével CFD-ken keresztül a tőzsdére kerülése után.
Mikor várható a Kraken IPO-ja?
A Kraken az aktuális (2025 áprilisa) információk szerint még nem erősített meg dátumot az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO), azonban a jelentések szerint a tőzsdei bevezetés 2025 végén vagy 2026-ban várható. A vállalat már hosszú ideje az első számú IPO jelöltnek számít a kriptovaluta szektorban, főleg a Coinbase 2021-es tőzsdére kerülése óta.
Az időzítésre az alábbi tényezők lehetnek hatással:
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Piaci viszonyok: a kripto IPO-k iránti érdeklődésre hatással vannak a Bitcoin ártrendjei, a szabályozási hangulat és a részvénypiacok kockázatvállaló/kockázatkerülő ciklusai.
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Világos szabályozás: a Kraken döntésére hatással lehetnek a fontosabb szabályozási és joggyakorlati esetek az USA-ban és Európában.
- Üzleti teljesítmény: a kereskedési forgalom emelkedése vagy a termék diverzifikáció alátámaszthatja a kedvezőbb értékbecslést a tőzsdére kerülést megelőzően.
Mi az a Kraken?
A Kraken egy amerikai székhelyű kriptovaluta tőzsde, amelyet 2011-ben alapított Jesse Powell. Lehetővé teszi a felhasználók számára digitális eszközök vásárlását, eladását és lekötését, beleértve a Bitcoint, az Ethereumot és egyéb altcoinokat. A Kraken ismert a magas szintű biztonságáról és a mély likviditásáról, és az egyik legrégebben fennálló tőzsdének számít az iparágban.
A 2025-ös adatok szerint a Kraken több, mint 9 millió ügyfélnek nyújt szolgáltatást 190 különböző országban, és a napi kereskedési forgalma 500 millió és 1 milliárd dollár között mozog az aktuális piacviszonyoktól függően. A vállalatnak körülbelül 2.300 alkalmazottja van világszerte, és több, mint 200 kriptovalutát és tokent támogat. A platformja lakossági és intézményi kereskedőknek is nyújt szolgáltatást, és a termékei között megtalálható azonnali, tőkeáttételes és határidős kereskedés, staking és letétkezelői szolgáltatások.
Legfontosabb mérföldkövek
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2011 – A Kraken megalapul San Franciscóban
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2013 – az egyik első olyan tőzsdévé válik, amely sikeresen átment egy kriptografikusan hitelesíthető ellenőrzésen
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2020 – megszerez egy amerikai banki működési engedélyt Wyomingban, mint külön célú letétkezelői intézmény
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2022 – elindul a Kraken NFT piac és lekötési szolgáltatásokkal bővül a kínálata
- 2024 – a felhasználók száma átlépi a 10 milliót az intézmények közötti elterjedés hatására
Miből származik a Kraken bevétele?
A Kraken úgy valósít meg jövedelmet, hogy kripto kereskedési és pénzügyi szolgáltatásokat kínál lakossági és intézményi ügyfelek számára. Bár a bevételének legnagyobb része a tranzakciós díjakból származik, a platform a kriptovaluta piac fejlődésével együtt folyamatosan terjeszkedett lekötési, határidős és letétkezelői szolgáltatások felé, bővítve a bevételforrásait. A bevételei szoros kapcsolatban áll a kereskedési forgalommal és az eszközök árfolyamaival, ami azt jelenti, hogy a piaci ciklusok jelentős hatással lehetnek a nyereségességére.
Íme kissé bővebben a vállalat bevételforrásairól.
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Bevételforrás
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Leírás
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Kereskedési díjak
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A lakossági és intézményi ügyfelek által leadott kripto vásárlási/eladási megbízások után felszámított jutalék.
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Staking és jutalmak
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Részesedést kap a felhasználóknak kiosztott staking jutalmakból, ha a Krakenen keresztül stakelik tokeneiket.
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Tőkeáttételes és határidős kereskedés
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Támogatott kriptovaluta párok tőkeáttételes termékeiből és lejárat nélküli szerződéseiből származó díjak.
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Letétkezelői és tőzsdén kívüli szolgáltatások
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Bevétel a biztonságos eszköztárolásból és a magas forgalmú tőzsdén kívüli kereskedésből.
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Intézményi eszközök
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Bevétel a Kraken Pro szolgáltatásaiból és a fedezeti alapok, családi irodák és vállalatok egyedi igényeihez igazított megoldásaiból.
A Kraken többszintes díjstruktúrát alkalmaz, csökkentve a díjakat a magas forgalmú kereskedők számára. A tőzsde maker-taker modellt használ, amely serkenti a likviditást azzal, hogy alacsonyabb díjat számít fel az ármeghatározók ügyleteire. Ez a megközelítés kedvező az intézményi ügyfeleknek is, és hozzájárul a platform mély megbízás-nyilvántartásához.
A Kraken volt továbbá az első olyan kripto vállalat, amely banki működési engedélyt szerzett az USA-ban a Wyoming-i SPDI keretrendszeren keresztül. Ez lehetővé teszi számára, hogy hasonlóan működjön, mint egy hagyományos bank, letétkezelői és elszámolási szolgáltatásokat kínáljon, részleges fedezetű hitelezés nélkül. A sikeres elindítás esetén a Kraken Bank hídként szolgálhatna a kripto és a hagyományos pénzügy között – kripto-alapú fiókokat, fizetéseket és akár betéti vagy hiteltermékeket kínálva.
Milyen tényezők befolyásolhatják a Kraken élő részvényárfolyamát?
Miután a Kraken tőzsdére kerül, a részvényárfolyamára valószínűleg hatással lesz a kriptovaluta piac ingadozó természete és a vállalat helyzete a piacon belül. A világ egyik legismertebb tőzsdéjeként a Kraken becsült értékére hatással lehet a felhasználók számának növekedése, a kereskedési tevékenység, a szabályozási fejlemények és a termékinnováció.
Azonban mivel jelentős kitettsége van a kriptovaluta piaci ciklusoknak és a bizonytalan szabályzásnak, a részvényárfolyama hirtelen ingadozásokon mehet keresztül, főleg a kereskedés korai szakaszában.
Kriptovaluta piac lendülete
A Kraken teljesítménye szoros kapcsolatban áll a kriptovaluta piacon uralkodó kereskedési hangulattal. Ha a Bitcoin és az Ethereum egy bikapiacon megy keresztül, a Kraken magasabb kereskedési forgalmat és bevételt tapasztalhat, ami növelheti a befektetők érdeklődését a részvényei iránt. Az altcoinok iránti érdeklődés és az új kriptovaluta típusok (például AI tokenek vagy 2. rétegű megoldások) hatással lehetnek a platform felhasználóinak tevékenységére.
Ezzel szemben a kriptovaluta piac hosszú visszaesései alatt csökkenhet a forgalom és gyengülhet a befektetők bizalma a Kraken kilátásaival kapcsolatban, ami a részvényének árát is csökkentheti.
Világos szabályozás kontra szigorítások
A szabályozási fejlemények hát- és ellenszelet is okozhatnak a Kraken számára. A világos és kedvező szabályozás az amerikai és európai szabályozószervektől alátámaszthatja a Kraken üzleti modelljét és új bevételforrásokhoz vezethet, mint például a lekötés, a letétkezelés és a tokenizált értékpapírok.
Ha viszont a szabályozószervek szigorúbb szabályokat vezetnek be, vagy átvizsgálják a centralizált tőzsdéket, főleg a stakinggel és az eszközök értékpapírként való besorolásával kapcsolatban, az felboríthatja a Kraken alapvető szolgáltatásait, és a részvényének árfolyamára is negatív hatással lehet.
Kereskedési forgalom és felhasználók számának növekedése
Ha a Kraken jelentős emelkedésről számol be az aktív felhasználók és a tranzakciós forgalom tekintetében, főként a nagyobb ralik vagy a termékindítások alatt, az növelheti a részvény népszerűségét. A terjeszkedés új régiók felé vagy intézményi befektetőkkel kötött partnerségek valószínűleg pozitív hatással lennének a vállalat becsült értékére.
Ezzel szemben a felhasználók tevékenységének csökkenése, a stagnáló forgalom vagy a piaci részesedés csökkenése a versenytársaival szemben (Coinbase vagy Binance) negatív hangulatot idézhet elő az elemzők és a befektetők körében.
Diverzifikáció és innováció
A befektetők pozitívan reagálhatnak arra, ha a Kraken képes sikeresen bővíteni a szolgáltatásait az azonnali kereskedésen túl. Az új szolgáltatások indítása, mint például a határidős, opciós és NFT piacok, vagy kripto-alapú hitelkártyák új bevételforrást teremthetnek és javíthatják a befektetők hangulatát. A Kraken terjeszkedése a banki szolgáltatások felé a Wyoming-i SPDI engedélyen keresztül szintén pozitív hangulatot eredményezhet.
Ha viszont ezeknek a kezdeményezéseknek nem sikerül lelkesedést kiváltani, vagy problémák merülnek fel az új szolgáltatások terén, az nyomást helyezhet a részvény árfolyamára.
Nyilvános tőzsdei bevezetések teljesítménye és IPO-k népszerűsége
Más technológiai IPO-khoz hasonlóan a Kraken korai részvényárfolyam teljesítményére hatással lehet a piaci hangulat és az IPO meghatározó tényezői. A komoly kereslet a felvezető időszakban és az első kereskedési nap sikere belendítheti a részvény árfolyamát. Ha viszont az IPO árazása túl agresszív vagy a korai befektetők hamar eladják részvényeiket, akkor a Kraken részvénye magas volatilitást vagy IPO utáni csökkenést tapasztalhat, főleg a növekedésorientált részvények kockázatos piacán.
Hogyan kereskedhet Kraken részvényekkel CFD-ken keresztül
Ha a Kraken felkerül a tőzsdére, lehetősége lesz kereskednie a részvényeivel CFD-ken keresztül. Íme hogyan:
- Válasszon egy platformotA Capital.com több ezer globális részvényen kínál CFD kereskedést, beleértve új IPO-kat és a kriptovaluta-központú vállalatokat.
- Nyisson fiókotRegisztráljon, igazolja személyazonosságát és állítsa be a kereskedési preferenciáit.
- Fiókra való befizetésFizessen be fiókjára. Csak akkora tőkével kereskedjen, amennyit hajlandó kockáztatni.
- Kövesse az IPO-tKövesse figyelemmel a Kraken IPO híreket, a szabályozási bejelentéseket és az ármozgásokat, miután a részvény tőzsdére került.
- Kereskedjen a részvénnyelHasználjon long vagy short pozíciókat az ármozgásokon való spekulációra. Használjon stop-loss és take-profit megbízásokat a kockázat kezelése érdekében.
Tudjon meg többet a CFD kereskedési útmutatónkból.
Milyen kripto és fintech részvényekkel kereskedhetek?
Bár a Kraken továbbra is magánvállalat, van néhány tőzsdén jegyzett vállalat, amelyek kitettséget kínálhatnak kriptotőzsdéknek, a fintech platformoknak és a blokklánc infrastruktúrának:
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Coinbase (COIN) – a legnagyobb amerikai székhelyű tőzsde és a Krakenhez legjobban hasonlítható nyilvánosan jegyzett vállalat
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Robinhood (HOOD) – kereskedő app kripto funkciókkal és jelentős lakossági felhasználói bázissal
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Block (SQ) – korábban Square, Bitcoint integrál a fizetésekbe és kripto szolgáltatásokat kínál
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Riot Platforms (RIOT) – Bitcoin bányászcég, amelynek értéke a kriptoárakkal együtt emelkedik
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Marathon Digital (MARA) – az egyik legnagyobb Bitcoin bányászvállalat Észak-Amerikában
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MicroStrategy (MSTR) – nagy mennyiségű Bitcoint birtokol a vállalati tartalékában
Tekintse meg az átfogó részvénykereskedési útmutatónkat ha egyéb lehetőségeket szeretne felfedezni.
GYIK
Kik a Kraken tulajdonosai?
A Kraken egy magánkézben lévő vállalat, amelyet Jesse Powell alapított 2011-ben. Powell továbbra is fontos részvényesnek és vezéregyéniségnek számít a kriptovaluta piacon, bár a vállalatot ma már David Ripley (vezérigazgató) vezeti. A Kraken az évek során különféle befektetőktől gyűjtött tőkét, mint például a Hummingbird Ventures, a Blockchain Capital, a Digital Currency Group, és a Tribe Capital. Ezek a korai támogatók komoly részesedéssel rendelkezhetnek az IPO előtt, a részvénykibocsátás struktúrájától függően.
Mennyi a Kraken aktuális értéke?
A Kraken becsült értéke körülbelül 10 milliárd dollár volt az utolsó finanszírozási körben, azonban ez az értéke emelkedhet vagy csökkenhet a kriptopiaci feltételektől és a befektetők érdeklődésétől függően. Az értékelést valószínűleg a Coinbase értéke alapján határozzák meg, amely a Kraken legnagyobb nyilvánosan jegyzett versenytársa, természetesen kiigazításokat végezve a piaci részesedés, a termékkínálat és a földrajzi kitettség függvényében.
Mikor lesz a Kraken IPO-ja?
Még nincs megerősített dátum az IPO-ra, azonban az iparág bennfentesei 2025-ben vagy 2026-ban számítanak a Kraken tőzsdére kerülésére. Az időzítés függhet a kriptopiaci feltételektől, a szabályozástól és más nyilvánosan jegyzett tőzsdék teljesítményétől. A vállalat korábban már kifejezte érdeklődését, hogy nyilvánosan jegyzett vállalattá váljon, amikor megfelelők lesznek a piaci feltételek.
Hogyan tudok Krakenbe fektetni az IPO-ja előtt?
A Krakenbe való befektets az IPO-ja előtt általában intézményi és meghatalmazott befektetőkre van korlátozva privát értékesítési körökön és másodlagos piacokon végzett tranzakciókon keresztül. Egyes platformok hozzáférést kínálhatnak IPO előtti részvényekhez, bár ezek általában magasabb kockázattal járnak, alacsonyabb a likviditásuk és jogosultsági korlátozásokat határozhatnak meg. A lakossági befektetők többségének meg kell várnia az IPO-t, ha kitettséget szeretne szerezni.
A Kraken elérhető lesz CFD kereskedésre?
Ha a Kraken tőzsdére lép, a Capital.com és más hasonló brókerek CFD-ken (különbözeti ügylet) keresztül hozzáférést nyújthatnak a részvényeihez. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára a Kraken részvényárfolyamán való spekulációt a mögöttes részvények birtoklása nélkül, ráadásul tőkeáttételes long és short pozíciókat is nyithatnak. Az elérhetőség a piaci kereslettől és a tőzsdére kerülés utáni likviditástól függ majd. Azonban ne feledje: a tőkeáttétel egyaránt növelheti a nyereségeket és a veszteségeket is.
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