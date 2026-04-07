Les stratégies de trading ALMA

Il existe plusieurs façons d'utiliser l'indicateur ALMA en trading. Par exemple, on peut l'utiliser pour analyser des tendances ou l'associer à d'autres outils techniques et ainsi, obtenir une vue d'ensemble plus complète.

Comment utiliser l'indicateur ALMA en trading

L'indicateur peut être utilisé de différentes manières et vous pouvez l'associer à d'autres outils d'analyse technique pour obtenir une vue d'ensemble plus complète.

Identification de la tendance

La Moyenne Mobile d'Arnaud Legoux peut aider à identifier la direction de la tendance du prix, et révéler si elle est haussière (à la hausse) ou baissière (à la baisse).

Lorsque le point le plus bas de chaque chandelier d'un graphique de prix est inférieur à la ligne ALMA, cela indique une tendance baissière potentielle. Inversement, si le point le plus bas se situe au-dessus de la ligne ALMA, cela indique une possible tendance haussière.

Par ailleurs, plus la distance entre les chandeliers et la ligne ALMA est grande, plus la tendance est forte. Une réduction de l'écart entre les deux pourrait signaler un retournement potentiel de la tendance.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.

Retournement de tendance

Comme indiqué précédemment, lorsque la ligne de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux commence à changer de direction par rapport au graphique des prix, elle peut fournir des avertissements précoces sur d'éventuels retournements de tendance.

Par exemple, si le prix passe d'un niveau constamment supérieur à la ligne ALMA (indiquant une tendance haussière) à un niveau inférieur, cela pourrait indiquer un changement vers une tendance baissière. De même, si le prix passe d'un niveau constamment inférieur à la ligne ALMA (indiquant une tendance baissière) à un niveau supérieur, cela peut suggérer un changement vers une tendance haussière.

La ligne ALMA se repositionne d'un niveau inférieur à un niveau supérieur au graphique des prix, signalant un retournement potentiel de la tendance.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.

Support et résistance

La moyenne mobile Arnaud Legoux peut également servir de support et de résistance dynamiques car elle peut s'adapter à l'évolution des prix.

Lorsque le prix est supérieur à la ligne ALMA, il peut agir comme un niveau de soutien, et laisser supposer que le prix pourrait rebondir sur cette ligne et repartir à la hausse. Inversement, lorsque le prix est inférieur à la ligne ALMA, il peut agir comme un niveau de résistance, indiquant que le prix pourrait être soumis à une pression à la baisse et pourrait s'inverser.

Les traders qui suivent cette stratégie peuvent envisager une position longue lorsque le prix s'approche de la ligne ALMA par le haut, estimant qu'il s'agit d'un niveau de support potentiel. De même, ils peuvent envisager une position courte lorsque le prix s'approche de la ligne ALMA par le bas, car ils la considéreraient alors comme un niveau de résistance potentiel.

Combinaison avec d'autres indicateurs

La moyenne mobile Arnaud Legoux peut être combinée avec d'autres moyennes mobiles ayant des méthodes de calcul et des horizons temporels différents en vue d'améliorer les stratégies de trading et, éventuellement, la qualité des signaux. Il peut également être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs tels que le relative strength index (RSI), le parabolic stop and reserve (SAR), et les Bandes de Bollinger® pour confirmer une tendance et déterminer sa force.