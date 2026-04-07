Stratégie de trading des supports et résistances (S&R)

Une stratégie de trading axée sur les supports et résistances repose sur l'analyse technique et se concentre sur l'idée que certains niveaux de prix servent de barrières. Pour en savoir plus, consultez notre guide éducatif.

Qu'est-ce que les supports et résistances ?

Supports et résistances (S&R) les zones de supports et résistances sont des indicateurs de marché essentiels en analyse technique. Incontournables dans les marchés financiers, les niveaux de supports et de résistances reflètent l'offre et la demande – c'est-à-dire le flux des ordres – qui peuvent évoluer rapidement. Les indicateurs de supports et résistances indiquent des niveaux prédéfinis où le prix du marché est susceptible de s'arrêter et de rebondir. Cette technique d'analyse technique largement utilisée permet d'analyser rapidement le graphique des prix et de déterminer trois points clés :

La direction potentielle du marché Les points potentiels d'entrée sur le marché Les niveaux à considérer pour une sortie

Points forts

Les supports et résistances sont des niveaux de prix spécifiques sur un graphique où l'on s'attend à une concentration d'achats ou de ventes.

Le support est le niveau où la demande sur le marché est suffisamment forte pour empêcher le prix de baisser davantage.

La résistance est l'opposée du support. À ce niveau, l'offre est suffisamment forte pour empêcher le prix de continuer à augmenter.

Comprendre le support et la résistance

Le support est le niveau où le prix du marché a tendance à trouver une limite lorsqu'il est en baisse. À ce niveau, la demande est suffisamment forte pour indiquer que le prix ne devrait pas baisser davantage. Cela signifie qu'une fois ce niveau atteint, il est plus probable que le prix du marché rebondisse plutôt que de le franchir et de continuer à descendre.

Cependant, le cours peut toujours franchir le niveau de support et poursuivre son mouvement à la baisse jusqu'à atteindre un autre niveau de support.

La résistance est l'opposé du support. À ce niveau, l'offre est suffisamment forte pour suggérer que le prix ne devrait pas augmenter davantage. Il définit où le prix rencontrera de la résistance à mesure qu'il augmente. Comme pour le niveau de support, le prix est plus susceptible de s'éloigner de ce niveau plutôt que de le franchir. Si cela se produit, il est probable que le prix continue à augmenter jusqu'à atteindre un autre niveau de résistance.

Le concept de support et de résistance se compose du niveau de support, le « plancher » sous les prix de trading, et du niveau de résistance, le « plafond ». Dans cette configuration, un instrument de trading se comporte comme une balle en caoutchouc rebondissant dans une pièce. Il touche le plancher et rebondit sur le plafond. Ici, la balle, qui représente un instrument de trading, pourrait potentiellement subir une consolidation entre les zones de support et de résistance.

Support et résistance de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci, issus des travaux du mathématicien italien du XIIIe siècle Leonardo Fibonacci, ont été largement utilisés pour créer divers indicateurs techniques, notamment ceux de support et de résistance.

Pour calculer les points d'entrée au sein des tendances de marché lors du trading de cryptomonnaies, d'actions, de matières premières, de devises (Forex) et d'indices, il est courant d'utiliser une série de nombres de Fibonacci – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Les niveaux de retracement de Fibonacci servent à identifier des points d'entrée potentiels et des objectifs dans les marchés en tendance, c'est-à-dire des zones où un retournement pourrait avoir lieu. Si le marché est en tendance haussière, vous utilisez les nombres de Fibonacci du bas vers le haut. Dans un marché en tendance baissière, vous les utilisez du haut vers le bas.

Zones de support et de résistance

Les zones de support et de résistance peuvent être identifiées grâce à l'historique des prix, à l'analyse chartiste ou à des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles (MM).

Les zones de support se situent généralement près des précédents creux, tandis que les zones de résistance sont généralement proches des précédents sommets. Identifier ces niveaux peut aider à déterminer les points d'entrée et de sortie pour les trades.

Plusieurs exemples de zones de support et de résistance :

Les moyennes mobiles . Ce sont des lignes tracées sur le graphique qui relient les prix de clôture moyens d'un actif sur une période donnée.

Lignes de tendance . Ces lignes relient les sommets et les creux d'un actif sur une période donnée.

Piques de volume . Il s'agit de zones sur un graphique où le volume de transactions d'un actif connaît une hausse soudaine, ce qui peut indiquer un changement imminent du prix.

Chiffres ronds . Ce sont des zones sur un graphique où le prix d'un actif peine souvent à dépasser certains niveaux.

Retracement Fibonacci. Ce sont des zones sur un graphique où le prix d'un actif a souvent du mal à dépasser certains niveaux de Fibonacci.

Utiliser les niveaux de support et de résistance en trading

Comment utiliser le support et la résistance en trading ? Voici les quatre principales stratégies de trading basées sur le support et la résistance :

Trading de marge

Le trading en range se déroule dans la zone comprise entre les lignes de support et de résistance. Les traders cherchent à acheter au niveau de support et à vendre au niveau de résistance. Il est important de noter que le support et la résistance ne sont pas toujours représentés par des lignes parfaites. Parfois, il peut y avoir des fluctuations autour de ces niveaux, plutôt qu'une ligne parfaite. Les traders doivent identifier une plage de trading, que l'on définit comme une zone de support ou de résistance.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs

Les traders essaient d'identifier des entrées longues lorsque le prix rebondit sur le niveau de support et recherchent des entrées courtes lorsque le prix se trouve près du niveau de résistance. Gardez également à l'esprit que le prix de l'actif peut franchir ces limites, c'est pourquoi il est conseillé de placer des stop-loss* en dessous du support lorsqu'on ouvre une position longue, et au-dessus de la résistance pour une position courte.

Trading de rupture

Après une phase d'incertitude, le prix a souvent tendance à franchir un seuil et à initier une nouvelle tendance. Les traders peuvent tenter de profiter de ces ruptures sous le niveau de support et au-dessus du niveau de résistance afin de tirer parti d'un éventuel élan dans une direction.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs

Trading des lignes de tendance

La stratégie de trading des lignes de tendance consiste à utiliser une ligne de tendance comme support ou résistance. Les traders tracent simplement une ligne qui relie plusieurs sommets dans une tendance baissière, ou plusieurs creux dans une tendance haussière. Dans une tendance marquée, le prix peut rebondir sur la ligne de tendance et continuer à évoluer dans le sens de celle-ci. Dans ce cas, les traders identifient des points d'entrée dans le sens de la tendance.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs

Trading des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent aussi servir de support et de résistance dynamiques. D'ordinaire, les moyennes mobiles les plus utilisées sont celles sur 20 et 50 périodes, bien qu'elles puissent être légèrement modifiées à 21 et 55 périodes respectivement (pour tirer parti des nombres de Fibonacci).

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs

Dans l'exemple ci-dessus, on constate que la moyenne mobile à 55 périodes se situait initialement au-dessus du marché, représentant ainsi la ligne de résistance. Lorsque le marché s'est retourné, la moyenne mobile à 55 périodes a commencé à agir comme un niveau de support dynamique. Ces lignes aident les traders à déterminer si le marché est susceptible de poursuivre sa tendance actuelle ou s'il est proche d'une cassure.

*Les stop-loss peuvent ne pas être garantis.

Pourquoi le support et la résistance sont-ils utiles pour les traders ?

Agissant comme l'un des concepts clés de l'analyse technique, les niveaux de support et de résistance constituent la base d'un large éventail d'outils d'analyse technique. Déterminer le futur niveau de support peut offrir aux traders une perspective claire sur le niveau de prix susceptible de maintenir le cours de l'actif.

À l'inverse, anticiper le niveau de résistance peut également s'avérer utile, car il représente un seuil de prix qui peut nuire à votre position longue.

Il existe plusieurs méthodes pour identifier les niveaux de support et de résistance, mais leur interprétation reste la même : ces indicateurs permettent potentiellement de déterminer le prix d'un actif sous-jacent évoluant dans une direction particulière. Cet outil fondamental d'analyse technique est utilisé pour anticiper l'évolution du prix d'un actif et permettre aux traders d'identifier d'éventuels points d'achat et de vente.

Conclusion

Le support et la résistance sont des points de prix spécifiques sur un graphique censés attirer un maximum d'achats et de ventes. Le support est le niveau auquel un prix est susceptible de trouver du soutien et de ne pas descendre plus bas, tandis que la résistance est le niveau auquel un prix est susceptible de rencontrer une résistance et de ne pas monter plus haut.

Il est important de se rappeler que, comme toutes les stratégies de trading, la stratégie de support et de résistance n'est pas infaillible. Il est donc essentiel de toujours faire vos recherches, d'agir avec prudence et de ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

FAQs