IPO d'Arm – comment trader les actions ARM
Découvrez Arm et son IPO, ses facteurs potentiels de valorisation, ainsi que comment trader les actions technologiques avec des CFD.
Quand aura lieu l'IPO d'Arm ?
Arm Holdings a commencé à être cotée en bourse le 14 septembre 2023, après l’annonce du prix de son IPO le 13 septembre. Son IPO a été fixée à 51 $ par action, donnant à l’entreprise une valorisation estimée entre 52 et 54,5 milliards de dollars.
Le concepteur de puces basé au Royaume-Uni a choisi de se faire coter aux États-Unis, la société mère SoftBank vendant une participation de 9,4 % pour lever environ 4,87 milliards de dollars. Il s’agissait de la plus grande IPO technologique de l’année, reflétant l’intérêt pour les actions liées aux semi-conducteurs et à l’IA.
Arm est cotée sous le symbole boursier « ARM » sur le Nasdaq Stock Market, avec les horaires de trading suivants, du lundi au vendredi :
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Heure d’été (mars à novembre) : 14h30 à 21h00 UTC
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Heure standard (novembre à mars) : 13 h 30 à 20 h 00 UTC
Le trading durant les horaires pré-marché et post-marché est également disponible pour les actions cotées au NASDAQ. Surveillez son cours en direct avec notre graphique du cours de l’action Arm Holdings.
Qu'est-ce qu'Arm ?
Arm est une entreprise britannique de conception de semi-conducteurs et de logiciels basée à Cambridge, fondée en 1990 sous la forme d’une coentreprise entre Acorn Computers, Apple et VLSI Technology. Elle développe des architectures de processeurs à haute efficacité énergétique utilisées dans les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, serveurs et appareils IoT. Plutôt que de fabriquer des puces, Arm accorde des licences pour ses conceptions à des entreprises comme Samsung, qui les intègrent à leur propre matériel.
La technologie d’Arm est à la base d’environ 99 % des smartphones dans le monde et joue un rôle croissant dans l’informatique cloud, l’IA et les systèmes automobiles. Ses conceptions de puces sont réputées pour leur faible consommation d’énergie, ce qui en fait une norme dans l’informatique mobile et embarquée. Arm a constitué un écosystème mondial de plus de 1 000 partenaires ayant intégré plus de 250 milliards de puces basées sur Arm dans des produits.
Arm Holdings a été rachetée par le groupe japonais SoftBank en 2016 pour 32 milliards de dollars et est dirigée par le PDG Rene Haas, en poste depuis 2022.Nvidia a tenté d’acquérir Arm pour 40 milliards de dollars en 2020, mais l’accord a été abandonné en raison d’obstacles réglementaires.
Qu’est-ce qui détermine le cours de l’action Arm ?
Le cours de l’action Arm peut être influencé par des facteurs tels que la demande en propriété intellectuelle dans les semi-conducteurs, les volumes de licences, les avancées en intelligence artificielle et en edge computing, le positionnement concurrentiel et le sentiment macroéconomique global.
Revenus de licences et de redevances
Arm génère la majorité de ses revenus en concédant sous licence ses architectures de puces et en percevant des redevances sur chaque appareil vendu utilisant ses conceptions. Par conséquent, les fluctuations des volumes de licences et de la demande sur les marchés finaux – en particulier dans les smartphones, les centres de données et l’automobile – peuvent influencer sa valorisation.
Par exemple, Arm a rapporté une croissance annuelle de ses redevances en 2024, portée par la demande pour son architecture v9 dans les appareils mobiles dotés d’IA. Cependant, tout ralentissement des livraisons de smartphones ou tout retard dans le déploiement des puces automobiles pourrait affecter l’activité de licences et peser sur le cours d’ARM.
IA et edge computing
La position d’Arm dans l’alimentation des charges de travail IA à faible consommation et des appareils de edge computing pourrait soutenir ses perspectives de croissance à long terme. L’adoption de ses conceptions dans les accélérateurs d’IA, les objets connectés et les infrastructures intelligentes pourrait constituer un facteur positif pour le sentiment du marché.
À l’inverse, si des concurrents ou des alternatives basées sur RISC-V gagnent en popularité dans l’IA ou les systèmes embarqués, l’avantage technologique perçu d’Arm pourrait être mis sous pression. La réaction du marché à de nouveaux partenariats ou lancements de produits dans ces domaines peut influencer le cours de l’action à la hausse comme à la baisse.
Risque de concentration de la clientèle
La clientèle d’Arm comprend de grands fabricants de puces comme Nvidia. Étant donné l’importance de ces relations, toute modification des conditions de licence, des renouvellements de contrats ou des orientations stratégiques de partenaires clés pourrait affecter les futurs revenus. En 2023, Arm a révélé que plus de 50 % de ses revenus provenaient de ses cinq principaux clients.
Si l’une de ces entreprises réduit sa dépendance à la propriété intellectuelle d’Arm – par exemple, en investissant dans la conception de puces en interne ou dans des architectures alternatives – le cours de l’action d’Arm pourrait subir des pressions à la baisse. En revanche, une intégration plus poussée ou des accords de licence élargis pourraient générer une dynamique positive.
Litiges juridiques et protection de la propriété intellectuelle
Par exemple, un litige récent avec Qualcomm concernant des accords de licence s’est intensifié, Arm ayant annulé la licence architecturale de Qualcomm fin 2024, invoquant une utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle. De tels litiges soulignent l’engagement d’Arm à protéger sa propriété intellectuelle sur des marchés clés. Les évolutions juridiques futures ou les incertitudes concernant les droits de propriété intellectuelle pourraient influencer le sentiment du marché.
Cycle des semi-conducteurs et tendances macroéconomiques
Comme d’autres actions liées aux semi-conducteurs, le cours de l’action Arm peut réagir aux cycles plus larges des semi-conducteurs, aux ajustements des stocks et aux tendances en matière de dépenses d’investissement. Une reprise de la demande mondiale en puces – en particulier dans les segments mobile, automobile et centres de données – pourrait soutenir la performance de l’action.
À l’inverse, des vents contraires comme des stocks excédentaires, un ralentissement de la demande en électronique grand public ou une hausse des taux d’intérêt peuvent peser sur les valorisations dans l’ensemble du secteur. Arm, malgré son modèle allégé en actifs, reste exposée aux mêmes risques liés à la chaîne d’approvisionnement et aux marchés finaux que les autres acteurs de l’écosystème.
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Comment trader les actions Arm
Voici comment trader les actions Arm sur la plateforme de trading de votre choix. Les actions Arm se tradent sur le NASDAQ pendant les heures d’ouverture régulières du marché boursier américain.
- 1. Choisissez une plateforme de tradingChoisissez un courtier qui propose les actions Arm. De nombreux courtiers donnent accès aux actions Arm via des CFD, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir l’action sous-jacente.
- 2 Ouvrez un compte de tradingCréez un compte sur la plateforme de votre choix. Vous devrez fournir des informations personnelles et effectuer des vérifications d’identité.
- 3 Déposez des fondsAjoutez des fonds à votre compte en utilisant le moyen de paiement de votre choix. Ne déposez que les fonds que vous êtes prêt à trader.
- 4 Surveillez le cours de l’action ArmSurveillez le cours en direct sur notre graphique du cours de l’action Arm Holdings. Surveillez les indicateurs tels que les publications de résultats, les actualités du secteur, les événements géopolitiques et les évolutions réglementaires.
- 5 Passez votre ordre de tradingLorsque vous êtes prêt, ouvrez une position en CFD. Choisissez d’acheter ou de vendre selon votre vision du marché. Envisagez d’utiliser des ordres stop-loss et take-profit pour gérer le risque.
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Quelles actions technologiques puis-je trader ?
En plus d'Arm Holdings, les traders peuvent également s’exposer au secteur technologique plus large en tradant d’autres actions majeures dans les domaines des semi-conducteurs, de l’informatique, de l’IA et de l’infrastructure cloud.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm est un licencié majeur d’Arm et utilise son architecture dans les puces Snapdragon pour smartphones, tablettes et systèmes automobiles.Qualcomm génère des revenus à la fois par la vente de chipsets et par des accords de licence, et son cours est influencé par des facteurs tels que la demande mondiale en smartphones, le déploiement de la 5G, ainsi que la croissance des véhicules connectés et des plateformes XR.
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD produit des processeurs x86 et des GPU pour le gaming, les PC et les serveurs. Elle concurrence les conceptions basées sur Arm dans les centres de données et les applications embarquées.AMD a acquis Xilinx en 2022, élargissant ainsi son portefeuille vers l’informatique adaptative, y compris pour des cas d’usage en IA et dans l’industrie. Son cours est influencé par des facteurs tels que les lancements de produits en IA, les comparatifs concurrentiels et les revenus issus des segments de centres de données.
Découvrez-en plus dans notre guide de trading AMD.
Raspberry Pi Holdings(RPI)
Raspberry Pi, entrée en bourse à Londres en 2024, conçoit des ordinateurs monocartes à bas coût pour les marchés de l’éducation, de l’industrie et des passionnés. Ses cartes utilisent des processeurs basés sur Arm fournis par Broadcom et fonctionnent avec des logiciels open source. Raspberry Pi s’est également développé dans les applications embarquées et industrielles.
Apprenez-en plus dans notre guide sur l’IPO de Raspberry Pi.
Apple (AAPL)
Apple utilise des puces personnalisées basées sur l’architecture Arm dans l’ensemble de sa gamme de produits, notamment les puces de la série M dans les Mac et celles de la série A dans les iPhone et iPad. Sa transition vers la conception de puces en interne a débuté en 2020 et s’est achevée en 2022, avec pour objectif de réduire sa dépendance aux fournisseurs tiers. Les résultats trimestriels, les évolutions de la chaîne d’approvisionnement, la croissance des revenus issus des services, les préoccupations géopolitiques et les annonces de produits peuvent influencer le cours de l’action Apple.
Découvrez-en plus dans notre guide de trading Apple.
Nvidia (NVDA)
Nvidia conçoit des GPU et des accélérateurs d’IA utilisés dans les centres de données, les véhicules autonomes et le calcul haute performance. Bien que ses produits principaux ne soient pas basés sur l’architecture Arm, le processeur Grace de Nvidia – lancé en 2024 – utilise des cœurs Arm pour cibler les charges de travail en IA et à l’échelle hyperscale. Les résultats de l’entreprise, les revenus issus des centres de données et les évolutions de son écosystème CUDA peuvent influencer le cours de l’action Nvidia.
Découvrez-en plus dans notre guide de trading Nvidia.
Ou découvrez comment trader des actions technologiques et plus encore dans notre guide du trading d’actions.
FAQs
Quand l’action Arm est-elle entrée en bourse ?
Arm Holdings est entrée en bourse sur le NASDAQ le 14 septembre 2023 sous le symbole boursier « ARM ». L’IPO a été fixée à 51 $ par action, SoftBank vendant environ 10 % de l’entreprise pour lever 4,87 milliards de dollars. L’introduction en bourse a donné à Arm une valorisation initiale d’environ 52 à 54,5 milliards de dollars.
L’IPO d’Arm a-t-elle été un succès ?
L’IPO d’Arm a été la plus importante entrée en Bourse d’une entreprise technologique aux États-Unis en 2023 et elle a suscité une forte demande de la part des investisseurs institutionnels. L’action a ouvert à 56,10 $ et a terminé sa première journée de cotation à 63,59 $, soit une hausse de 24 % par rapport à son prix d’introduction. Cependant, la performance a varié depuis, en fonction des tendances du secteur des semi-conducteurs et du positionnement des investisseurs autour de la demande en puces mobiles et en IA.
Quelle est la valeur d'Arm ?
Au 1er avril 2025, Arm Holdings affichait une capitalisation boursière intrajournalière de plus de 100 milliards de dollars. Sa valorisation est influencée par les volumes de licences, les revenus de redevances et l’adoption de ses architectures de puces dans les marchés de l’IA, de l’automobile et du mobile.
Peut-on acheter des actions ARM ?
Oui. Les actions Arm sont disponibles à la vente sur le NASDAQ durant les heures d’ouverture des marchés américains. Les traders peuvent acheter des actions directement via une plateforme d’achat d’actions ou spéculer sur les mouvements de cours à l’aide de contrats sur différence (CFD), disponibles sur des plateformes telles que Capital.com.
Quand Nvidia a-t-elle proposé de racheter Arm ?
Nvidia a accepté d’acquérir Arm auprès de SoftBank en septembre 2020 pour 40 milliards de dollars. L'offre comprenait à la fois des actions et des liquidités. L’accord a été bloqué par les régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE pour des raisons de concurrence et a été officiellement abandonné en février 2022. Arm est restée sous la propriété de SoftBank jusqu’à son IPO en 2023.