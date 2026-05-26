Votre compte, vos fonds et nos tarifs n’ont pas changé. Mais avec l’assistant IA et l’analyse de trading désormais intégrés, votre environnement de décision, lui, a changé.
Une plateforme qui réduit les frictions entre vous et l'information dont vous avez besoin.
Le contexte apparaît lorsque votre analyse l'exige.
Trouve ce qui est pertinent. Vous laisse la décision.
Pas seulement le P&L. La performance dans le temps. Des schémas qu’il vous appartient d’interpréter.
Un seul point lumineux. Le logo, dans une version évoluée.
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Primaire
Blanc
Clair secondaire
Foncé secondaire
Midnight, Blanc et Doré signature forment notre base raffinée à haut contraste.
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La lumière chaude est synonyme de reconnaissance, d'élan et de contact humain.
Cool Light transmet l’analyse, la précision et les états informationnels.
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Notre police de caractères principale. Titres et messages clés — calmes et clairs.
SF Pro est utilisée pour les textes courants et les interfaces iOS, garantissant lisibilité, cohérence et précision.
Inter Variable est utilisée pour Android et les environnements non-SF Pro, offrant une typographie flexible, claire et cohérente sur tous les appareils.
Ce design et cette expérience actualisés marquent le début d’une évolution plus large.
Une plateforme plus unifiée nous attend. Un environnement qui regroupe le trading, l’investissement et une plus grande partie de votre activité financière sous un même toit.
Nous ne faisons que commencer.