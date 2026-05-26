Un nouveau capital com expérience

Conçu pour de meilleures décisions. Les mêmes fondamentaux. Un environnement de décision élargi.

Votre compte, vos fonds et nos tarifs n’ont pas changé. Mais avec l’assistant IA et l’analyse de trading désormais intégrés, votre environnement de décision, lui, a changé.

Nouveautés

L'application

Conçu pour la clarté

Une plateforme qui réduit les frictions entre vous et l'information dont vous avez besoin.

Des outils pour l’instant présent

Le contexte apparaît lorsque votre analyse l'exige. 

Assistant IA

Trouve ce qui est pertinent. Vous laisse la décision.

Analyse de trading

Pas seulement le P&L. La performance dans le temps. Des schémas qu’il vous appartient d’interpréter.

Logo

Un seul point lumineux. Le logo, dans une version évoluée. 

Un seul point lumineux. Le logo, dans une version évoluée.

Un seul point lumineux. Le logo, dans une version évoluée.

Un seul point lumineux. Le logo, dans une version évoluée.

Primaire

Blanc

Clair secondaire

Foncé secondaire

Couleurs

Midnight

Midnight, Blanc et Doré signature forment notre base raffinée à haut contraste.

Blanc

Midnight, Blanc et Doré signature forment notre base raffinée à haut contraste.

Doré signature

Midnight, Blanc et Doré signature forment notre base raffinée à haut contraste.

Chaud

La lumière chaude est synonyme de reconnaissance, d'élan et de contact humain.

Froid

Cool Light transmet l’analyse, la précision et les états informationnels.

Froid

Cool Light transmet l’analyse, la précision et les états informationnels.

Polices

Geigy Regular

Primaire — Web

Notre police de caractères principale. Titres et messages clés — calmes et clairs.

SF Pro Regular

IOS

SF Pro est utilisée pour les textes courants et les interfaces iOS, garantissant lisibilité, cohérence et précision.

Inter Variable Regular

Android, Web

Inter Variable est utilisée pour Android et les environnements non-SF Pro, offrant une typographie flexible, claire et cohérente sur tous les appareils.

Ce qui vient ensuite

Ce design et cette expérience actualisés marquent le début d’une évolution plus large.

Ce qui vient ensuite

Une plateforme plus unifiée nous attend. Un environnement qui regroupe le trading, l’investissement et une plus grande partie de votre activité financière sous un même toit.

Ce qui vient ensuite

Nous ne faisons que commencer.