Négociation Webuild SpA - WBDit
À propos de Webuild SpA
Salini Impregilo SpA est une société basée en Italie œuvrant dans le secteur de la construction. La Société se spécialise dans la construction des projets d'infrastructure dans le monde entier. Les projets comprennent la construction de réseaux routiers, d'autoroutes, de ponts, de viaducs, de barrages, de centrales hydroélectriques, de projets hydrauliques, d'autoroutes, de lignes de métro urbain, d'aéroports, de lignes ferroviaires, d'ouvrages souterrains, de complexes résidentiels et de bureaux, de centres hospitaliers, de campus universitaires, de bâtiments gouvernementaux, civils, ainsi que de bâtiments industriels, entre autres. La Société opère dans plus de 50 pays sur 5 continents, y compris l'Égypte, Monaco, la France, le Brésil, le Qatar, le Gabon, l'Inde, les Émirats Arabes Unis et l'Islande, entre autres.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- AdresseMilanofiori Strada 6, Palazzo L, Rozzano, MILANO, Italy (ITA)
- Employés30798
- CEOPietro Salini