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Négociation Euro / Norwegian Krone CFD

11.0863-0.63%
The chart displays the EUR/NOK exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 11.0863, a high of 11.1413, and a low of 11.0803.
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Bas: 11.0803Élevé: 11.1413
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.
Conditions de trading
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Cet instrument financier est disponible pour le trading via les CFD et les Knock-outs.
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Écart0.00266
Frais de session nocturne pour une position longue
Frais de session nocturne pour une position longue
Marge. Votre investissement
NOK 1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.009397 %
(-NOK 1.88)

Taille de la position avec effet de levier ~NOK 20,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~NOK 19,000.00

-0.00940%
Frais de session nocturne pour une position courte
Frais de session nocturne pour une position courte
Marge. Votre investissement
NOK 1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
0.001177 %
(NOK 0.24)

Taille de la position avec effet de levier ~NOK 20,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~NOK 19,000.00

0.00118%
Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseNOK
Quantité minimale négociée100
Marge5.00%
Bourse
Commission sur la négociation10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
0.03%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Négociation Euro / Norwegian Krone CFD

The base currency – EUR. The counter currency – NOK. The EUR/NOK chart represents the relationship between the euro and the Norwegian krone. Emitted by the European Central Bank, the euro is the second most traded currency in the world. It is used by the European currency bloc, called the Eurozone, and is the official currency of 17 states. The currency of Norway, the Norwegian krone, is also a popular currency in European trades. The value of NOK in comparison with other currencies, EUR in particular, significantly depends on oil prices and interest rates. To browse the latest Forex EUR/NOK rates, follow Capital.com.

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09:00, 8 Décembre 2021

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
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