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Συναλλαγές BCA MPS - BMPS CFD

12.012-0.17%
The chart shows the BMPS stock price data over the last 1 day, with a current price of 12.012, a high of 12.011, and a low of 11.962.
Πώληση

11.982

Αγορά

12.012

0.03
Χαμηλό: 11.962Υψηλό: 12.011
Διαπραγματευτής
7.14286%
Αγοραστές
92.8571%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτή η χρηματοπιστωτική αγορά είναι διαθέσιμη για διαπραγμάτευση CFD.
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CFD
Spread0.03
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.017313 %
(-€0.87)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€4,000.00

-0.01731%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.004909 %
(-€0.25)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€4,000.00

-0.00491%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαEUR
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα1
Περιθώριο20.00%
ΧρηματιστήριοItaly
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
1%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγούμενο. Κλείσιμο12.041
Άνοιγμα12.007
Μεταβολή 1 έτους47.42%
Εύρος ημέρας11.962 - 12.011

Συναλλαγές BCA MPS - BMPS

Σχετικά με την BCA MPS

Η Banca Monte dei Paschi di Siena SpA είναι εταιρεία με έδρα την Ιταλία που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα. Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτική τραπεζική, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων ζωής, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των επενδυτικών καταπιστευμάτων. Δραστηριοποιείται μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων. Ο τομέας λιανικής τραπεζικής καλύπτει τον καταναλωτικό δανεισμό, την ασφάλιση, την παροχή χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες, τη διαχείριση περιουσίας, τον φορολογικό σχεδιασμό, την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και τον σχεδιασμό για ιδιώτες πελάτες. Ο τομέας Corporate Banking επιβλέπει τις επιχειρηματικές στρατηγικές του Ομίλου που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες προσφέρει μεταξύ άλλων χρηματοδοτική μίσθωση, factoring, δανεισμό και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ο τομέας του εταιρικού κέντρου περιλαμβάνει την ακύρωση των ενδοομιλικών εγγραφών, του θησαυρού, της διακυβέρνησης και των υποστηρικτικών λειτουργιών. Μεταφέρει μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) στην Banca Ifis SpA και στην Cerberus Management Capital LP.

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18:15, 23 Φεβρουάριος 2026

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Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.6
4.6

Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Ξεκινήστε όταν είστε έτοιμοι