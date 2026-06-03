Ποια είναι τα 10 πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα;

Τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD), ακολουθούμενο από το ευρώ (EUR), το ιαπωνικό γιεν (JPY) και η βρετανική λίρα (GBP). Αυτά τα νομίσματα κυριαρχούν στις παγκόσμιες forex διαπραγματεύσεις χάρη στη σταθερότητα, τη ρευστότητα και την επιρροή τους στις διεθνείς αγορές. Καθένα από αυτά διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο, ο οποίος συχνά επηρεάζεται από τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες, τις οικονομικές συνθήκες και το παγκόσμιο εμπόριο.

Θα εξετάσουμε τη λίστα με τα 10 κορυφαία νομίσματα, τους λόγους για τους οποίους το καθένα από αυτά είναι τόσο ευρέως διαπραγματεύσιμο, τα κύρια forex ζεύγη στα οποία εμφανίζονται και τους βασικούς παράγοντες που τα καθιστούν απαραίτητα για την αγορά forex. Όλα τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται παρακάτω προέρχονται από την τελευταία τριετή έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών για το 2022, η οποία θεωρείται ευρέως ως η κύρια πηγή πληροφοριών για τα εν λόγω δεδομένα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα νομίσματα με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση παγκοσμίως σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία. Σημειώστε ότι τα ποσοστά αθροίζονται στο 200, δεδομένης της φύσης των νομισμάτων που διαπραγματεύονται σε ζεύγη.

Δολάριο ΗΠΑ (USD)

Το κορυφαίο νόμισμα στον κόσμο σε όγκο είναι το δολάριο ΗΠΑ, με μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης $6.6 τρισ. δολάρια το 2022. Αυτός ο υψηλός όγκος αντανακλά τον ρόλο του σε σχεδόν το 88% των παγκόσμιων forex συναλλαγών, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία του δολαρίου στη διεθνή χρηματοοικονομική σκηνή. Η θέση του ως το κύριο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο του προσδίδει μοναδική ρευστότητα και σταθερότητα, σταθεροποιώντας σημαντικά ζεύγη νομισμάτων όπως το EUR/USD, το USD/JPY και το GBP/USD. Οι διακυμάνσεις του δολαρίου επηρεάζονται συχνά από τους οικονομικούς δείκτες των ΗΠΑ, τις πολιτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τα διεθνή γεγονότα, ιδίως δεδομένου ότι πολλές πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο και ο χρυσός, τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ευρώ (EUR)

Το ευρώ σημείωσε μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης $2.29 τρισ. το 2022. Αντιπροσωπεύοντας 20 ευρωπαϊκές χώρες, το ευρώ αποτελεί το δεύτερο πιο διαπραγματεύσιμο νόμισμα παγκοσμίως. Η αξία του ευρώ καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τις οικονομικές συνθήκες στην ευρωζώνη, καθώς και διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Με υψηλή ρευστότητα και μεγάλη επιρροή, το κύριο ζεύγος διαπραγμάτευσης του ευρώ είναι το EUR/USD, ένα από τα πιο ενεργά ζεύγη, που χρησιμεύει ως βασικός δείκτης της ισχύος του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Ιαπωνικό γεν (JPY)

Το ιαπωνικό γεν είναι το τρίτο πιο διαπραγματεύσιμο νόμισμα με μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης $1.25 τρισ. το 2022. Είναι το πιο διαπραγματεύσιμο νόμισμα στην Ασία και σύμβολο σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές. Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στην Ιαπωνία καθιστά το γεν κεντρικό στοιχείο των συναλλαγών αρμπιτράζ επιτοκίου, όπου οι επενδυτές δανείζονται γεν για να επενδύσουν σε νομίσματα με υψηλότερες αποδόσεις. Η αξία του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), τα οικονομικά στοιχεία της Ιαπωνίας και την οικονομία της Ασίας. Το ζεύγος USD/JPY παραμένει ένα από τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη νομισμάτων παγκοσμίως.

Βρετανική λίρα (GBP)

Η βρετανική λίρα σημείωσε μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης $968 δισ. το 2022, κατατάσσοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των νομισμάτων με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Συχνά αποκαλούμενο "στερλίνα", είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο συχνά διαπραγματεύσιμα νομίσματα. Γνωστή για τη μεταβλητότητά του, το GBP είναι ευαίσθητο σε γεγονότα που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, από αλλαγές στην πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) έως οικονομικά στοιχεία και πολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του Brexit. Το GBP/USD, ή 'Καλώδιο', είναι ένα δημοφιλές και συχνά εξαιρετικά ασταθές ζεύγος, το οποίο παρακολουθείται στενά λόγω των απότομων διακυμάνσεων των τιμών του.

Δολάριο Καναδά (CAD)

Το 'loonie', όπως είναι γνωστό το καναδικό δολάριο, σημείωσε όγκο διαπραγμάτευσης περίπου $526 δισεκατομμυρίων το 2022. Είναι στενά συνδεδεμένo με τις τιμές του πετρελαίου, δεδομένης της θέσης του Καναδά ως σημαντικού εξαγωγέα πετρελαίου. Το CAD τείνει να ακολουθεί τις τάσεις των τιμών του αργού πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό για τους traders που εστιάζουν στα εμπορεύματα. Οι πολιτικές της Τράπεζας του Καναδά (BoC), τα οικονομικά στοιχεία και οι οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ επηρεάζουν επίσης την αξία του CAD.To USD/CAD είναι ένα από τα ζεύγη με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση, αντανακλώντας τους στενούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά.

Δολάριο Αυστραλίας (AUD)

Το αυστραλιανό δολάριο σημείωσε μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης $478 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Είναι ένα νόμισμα συνδεδεμένο με τις πρώτες ύλες, που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξαγωγές όπως το σιδηρομετάλλευμα, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Είναι δημοφιλές μεταξύ των traders που αναζητούν έκθεση στις τάσεις της Ασίας-Ειρηνικού και των παγκόσμιων εμπορευμάτων. Το AUD επηρεάζεται από τις τιμές των εμπορευμάτων, την οικονομία της Κίνας και τις πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA).Το AUD/USD είναι ένα ζεύγος που διαπραγματεύεται συχνά και προτιμάται λόγω της ευαισθησίας του στην παγκόσμια διάθεση για ανάληψη κινδύνου.

Ελβετικό φράγκο (CHF)

Το ελβετικό φράγκο σημείωσε ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης περίπου $389 δισεκατομμύρια το 2022. Συχνά θεωρείται "ασφαλές καταφύγιο" και προσελκύει τους traders σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διαχειρίζεται προσεκτικά την αξία του φράγκου για να αποτρέψει την υπερβολική εκτίμησή του. Η φήμη του ελβετικού φράγκου ως ασφαλούς καταφυγίου, σε συνδυασμό με τη σταθερή οικονομία και τον χαμηλό πληθωρισμό της Ελβετίας, το καθιστούν μοναδικό.Το USD/CHF και το EUR/CHF είναι τα κύρια ζεύγη που χρησιμοποιούνται για τις διαπραγματεύσεις του φράγκου.

Γιουάν Κίνας (CNY)

Με την οικονομική επιρροή της Κίνας να αυξάνεται, το κινεζικό γιουάν αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις παγκόσμιες αγορές forex. Αν και δεν είναι πλήρως μετατρέψιμο, το γιουάν χρησιμοποιείται σε σημαντικές εμπορικές συναλλαγές, ιδίως με την Ασία και τις αναδυόμενες αγορές. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) διαχειρίζεται την αξία του γιουάν μέσω ελεγχόμενης κυμαινόμενης ισοτιμίας. Καθώς η Κίνα επεκτείνει το εμπορικό της δίκτυο, το USD/CNY και άλλα ζεύγη του γιουάν συνεχίζουν να σημειώνουν αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD)

Το δολάριο Χονγκ Κονγκ κατατάσσεται ως ένα από τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα, κυρίως λόγω της θέσης του Χονγκ Κονγκ ως σημαντικού χρηματοοικονομικού κέντρου στην Ασία και των στενών εμπορικών δεσμών του με την ηπειρωτική Κίνα. Το HKD είναι συνδεδεμένο με το USD εντός ενός στενού εύρους (7.75–7.85 HKD ανά USD), και αυτή η σταθερότητα προσελκύει διεθνείς επενδύσεις και υποστηρίζει υψηλούς όγκους διαπραγμάτευσης. Ο ημερήσιος όγκος διαπραγμάτευσης του νομίσματος είναι σημαντικός, με μεγάλο μέρος του να προέρχεται από τον εκτεταμένο τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Χονγκ Κονγκ, καθώς και από τη στενή σύνδεσή του με την οικονομία της ηπειρωτικής Κίνας.

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD)

Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) είναι ένα από τα κορυφαία νομίσματα εμπορευμάτων, το οποίο συνδέεται στενά με τις ισχυρές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και ενέργειας της Νέας Ζηλανδίας, ιδίως γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και δασικά προϊόντα. Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας διαχειρίζεται το νόμισμα, και οι διακυμάνσεις στις τιμές των παγκόσμιων εμπορευμάτων επηρεάζουν την αξία του NZD. Το NZD είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των traders που επιθυμούν έκθεση στην αγορά της Ασίας-Ειρηνικού χωρίς τη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε ορισμένες μεγαλύτερες ασιατικές οικονομίες. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος του NZD υπογραμμίζει τη σημασία του στη αγορά forex ως νόμισμα-γέφυρα για το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα;

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