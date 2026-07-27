Πώς να επιλέξετε την καλύτερη εφαρμογή trading
Μάθετε τι πρέπει να αναζητήσετε σε μια εφαρμογή trading και πώς να επιλέξετε την καλύτερη για εσάς.
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Τι είναι μια εφαρμογή διαπραγματεύσεων;
Μια εφαρμογή trading είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχεται από έναν online broker, όπως το Capital.com, το οποίο παρέχει πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην κινητή συσκευή σας με σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να προσφέρουν μια ποικιλία κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, forex, εμπορεύματα και δείκτες. Τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών trading συχνά περιλαμβάνουν διαγράμματα τιμών σε πραγματικό χρόνο, δείκτες τεχνικής ανάλυσης και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
Στόχος των εφαρμογών trading είναι να καταστήσουν το trading προσιτό και βολικό για τους traders, ώστε να διαχειρίζονται τις θέσεις τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Είτε είστε έμπειρος traders είτε αρχάριος, η εφαρμογή σας θα πρέπει να σας εφοδιάζει με όλα όσα χρειάζεστε για να εφαρμόζετε αποτελεσματικά τις στρατηγικές trading σας.
Πώς να επιλέξετε την καλύτερη εφαρμογή trading;
Το πως θα βρείτε την καλύτερη εφαρμογή trading εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με το στυλ trading, τους στόχους και τις προτιμήσεις σας. Ως αποτέλεσμα, η καλύτερη εφαρμογή trading θα είναι συχνά διαφορετική για κάθε trader. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες απλές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για να βοηθηθείτε.
- Για ποιες αγορές και χρηματοπιστωτικά μέσα ενδιαφέρεστε; Επιλέξτε μια εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση στις αγορές και τα περιουσιακά στοιχεία που σας ενδιαφέρουν.
- Ποιο είναι το στυλ trading σας; Η εφαρμογή σας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές trading σας, είτε είστε day trader που εστιάζει στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών είτε position trader με μακροπρόθεσμες προοπτικές.
- Πόση υποστήριξη και πόρους θέλετε; Αναζητήστε μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή σας ως trader, με εκπαιδευτικό υλικό, υποστήριξη πελατών και αναλυτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Αξιολογώντας αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές σας και να βρείτε μια εφαρμογή trading που να ταιριάζει με τους στόχους σας.
Ποια περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για trading στις εφαρμογές;
Υπάρχουν διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα για να διαλέξετε, με το καθένα να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες των διαφόρων traders. Ακολουθούν ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ίσως έχετε ακούσει, η διαθεσιμότητά τους και οι λόγοι για τους οποίους είναι δημοφιλή.
- Τα CFD (συμβόλαια επί της διαφοράς) σας επιτρέπουν να αποκομίζετε κέρδη από τις κινήσεις των τιμών περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, forex και εμπορεύματα χωρίς να τα κατέχετε.Τα CFD προσφέρουν μόχλευση, όπου οι traders μπορούν να ανοίξουν μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη αρχική επένδυση, ενισχύοντας τα πιθανά κέρδη και ζημίες.
- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα και χρησιμοποιούνται συνήθως για εμπορεύματα και δείκτες, κατάλληλα για αντιστάθμιση κινδύνου ή αποκόμιση κερδών από τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών.
- Οψιόν σας δίνουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση ή τη μόχλευση θέσεων με περιορισμένο κίνδυνο.
- Το spot trading είναι η αγορά ή η πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων με άμεση παράδοση στην τρέχουσα τιμή της αγοράς. Είναι συνηθισμένο στις αγορές forex και εμπορευμάτων για τους traders που αναζητούν άμεση εκτέλεση.
Θυμηθείτε - ευθυγραμμίστε την επιλογή σας με τους στόχους σας στο trading, την ανοχή στον κίνδυνο και τα περιουσιακά στοιχεία που σας ενδιαφέρουν.
Τι να αναζητήσετε σε μια εφαρμογή trading
Τώρα που ξέρετε τι θέλετε, ήρθε η ώρα να εξετάσετε τις επιλογές. Όταν αξιολογείτε εφαρμογές trading, σκεφτείτε πώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπειρία σας στο trading:
- Έλεγχος και αδειοδότηση - βεβαιωθείτε ότι ο broker που παρέχει την εφαρμογή trading ελέγχεται και έχει αδειοδοτηθεί από αξιόπιστες χρηματοπιστωτικές αρχές. Αυτό προσθέτει ένα επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καθώς γνωρίζετε ότι τα κεφάλαιά σας προστατεύονται και ότι ο broker τηρεί τα πρότυπα του κλάδου.
- Δίκαιες, σταθερές και χαμηλές προμήθειες - τα κόστη στο trading επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία. Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τη δημιουργία μιας στρατηγικής trading ή την επιλογή μιας πλατφόρμας και αναζητήστε μια εφαρμογή που προσφέρει χαμηλά spreads και ξεκάθαρη τιμολόγηση. Εάν κάνετε trading συχνά, θα μπορούσατε ενδεχομένως να εξοικονομήσετε κόστη βρίσκοντας μια εφαρμογή trading που προσφέρει 0% προμήθεια και μηδενικές overnight χρεώσεις.
- Προηγμένα εργαλεία trading - τα εργαλεία διαγραμμάτων και οι τεχνικοί δείκτες είναι απαραίτητα για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, την ανάπτυξη μιας στρατηγικής trading και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Οι καλές εφαρμογές trading θα πρέπει να προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας φάσμα με διάφορα είδη διαγραμμάτων και εργαλείων κατάλληλων για διαφορετικές στρατηγικές trading και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
- Ακαριαία εκτέλεση εντολών - κάνουν το trading πιο προσιτό και αποτελεσματικό, επιλέγοντας μια εφαρμογή με διαισθητικό και καθαρό περιβάλλον εργασίας. Η εύκολη πλοήγηση, η δωρεάν εκπαίδευση και η υποστήριξη πελατών 24/7 μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας σας στο trading.
- Γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών - η ταχύτητα μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα στο trading, ιδίως σε αγορές με γρήγορες κινήσεις, όπου οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και το timing κάνει τη διαφορά μεταξύ κέρδους ή ζημίας. Μια εφαρμογή με γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών διασφαλίζει ότι οι εντολές σας εκτελούνται στις τιμές που αναμένετε, ελαχιστοποιώντας την ολίσθηση.
- Συνιστάται από traders και κορυφαίους φορείς του κλάδου - τα βραβεία και η αναγνώριση από κορυφαίες αρχές του κλάδου - όπως το ForexBrokers.com, τα βραβεία του Online Money και του Good Money Guide - μπορούν να υποδείξουν την αξιοπιστία και την ποιότητα μιας εφαρμογής trading. Αναζητήστε βραβεία που αναφέρουν θετικά τα χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής trading, τα οποία θεωρείτε σημαντικά, καθώς και ανεξάρτητες αξιολογήσεις χρηστών σε πλατφόρμες όπως τα App Store, Google Play και Trustpilot.
- Δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι - είτε είστε νέοι στο trading είτε θέλετε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους είναι πολύ σημαντική. Αναζητήστε εφαρμογές που προσφέρουν οδηγούς, διαδικτυακά σεμινάρια, άρθρα και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Ως μπόνους, βρείτε μια πλατφόρμα που παρέχει δωρεάν, ενημερωμένες ειδήσεις, σήματα και ειδοποιήσεις για τις αγορές.
- Πρόσβαση σε παγκόσμια και τοπικά περιουσιακά στοιχεία - επιλέξτε μια εφαρμογή trading που παρέχει ένα ευρύ φάσμα τοπικών και παγκόσμιων αγορών για trading, σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως εμπορεύματα, μετοχές, δείκτες, forex και κρυπτονομίσματα. Η πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων διευκολύνει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και την εξερεύνηση διαφορετικών στρατηγικών trading.
- Δοκιμαστικός λογαριασμός - επιλέξτε μια εφαρμογή που προσφέρει έναν λογαριασμό demo για να εξασκηθείτε στο trading με εικονικά κεφάλαια, πριν ρισκάρετε με πραγματικά χρήματα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δοκιμάσετε διαφορετικές στρατηγικές trading και αγορές για να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα.
Γιατί να κάνετε trading μαζί μας;
Ήρθε η ώρα να βρείτε μια αξιόπιστη χρηματιστηριακή εταιρεία και να θέσετε σε λειτουργία τη στρατηγική σας. Το Capital.com είναι μια πολυβραβευμένη online πλατφόρμα CFD trading με μια εύχρηστη εφαρμογή για υπολογιστές και κινητά. Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας με περισσότερους από 870,000 traders σε 183 χώρες και κάντε CFD trading σε 5,500+ περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα και forex.
- Φιλική προς το χρήστη εφαρμογή trading: Κάντε trading όπου κι αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο με τη γεμάτη δυνατότητες εφαρμογή trading για κινητά και κάντε trading μόλις σε 0,03 δευτερόλεπτα.
- Ευκολία χρήσης: Απολαύστε μια άνετη εμπειρία με τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις στο trading.
- Προηγμένα εργαλεία trading: Διαγράμματα, εργαλεία διαγραμμάτων και χρήσιμοι πόροι που σας βοηθούν να αναλύσετε ιστορικά δεδομένα τιμών, δραστηριότητα και τάσεις.
- Ανταγωνιστικά spreads και διαφανής τιμολόγηση: Ενημερωθείτε για το τι σας περιμένει με έναν broker που είναι ειλικρινής σχετικά με τις αμοιβές και ελαχιστοποιεί το κόστος με ανταγωνιστικά spreads.
- Διαχείριση κινδύνου: Τα αξιόπιστα εργαλεία, όπως οι εντολές stop-loss* και take-profit, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου και στην προστασία των κερδών σας.
- Εκπαιδευτικοί πόροι: Οδηγοί, μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και βίντεο για να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας και να ενημερωθείτε.
- Εξειδικευμένη υποστήριξη πελατών: Μιλήστε με την ομάδα και λάβετε άμεση απάντηση στις ερωτήσεις σας – Το Capital.com παρέχει υποστήριξη 24/7 μέσω email, τηλεφώνου και live chat σε πολλές γλώσσες.
- Αναγνώριση από τον κλάδο και ανατροφοδότηση από τους πελάτες: Επιλέξτε έναν broker που έχει κερδίσει πρόσφατα βραβεία από κορυφαίες αρχές του κλάδου. Δείτε τα εξαιρετικά σχόλια και τις αξιολογήσεις των πελατών μας σε ανεξάρτητες πλατφόρμες αξιολόγησης όπως το Trustpilot.
*Οι εντολές stop-loss δεν είναι εγγυημένες.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι πρέπει να αναζητήσω σε μια εφαρμογή trading;
Το τι πρέπει να αναζητήσετε σε μια εφαρμογή trading εξαρτάται από το προσωπικό σας στυλ trading, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Εξετάστε τη νομοθεσία και την αδειοδότηση, το φιλικό προς το χρήστη μενού, τα περιουσιακά στοιχεία που παρέχει, το κόστος trading, τα εργαλεία διαγραμμάτων, τους εκπαιδευτικούς πόρους και την υποστήριξη πελατών.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι εφαρμογών trading;
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές trading για να διαλέξετε. Συχνά κατηγοριοποιούνται με βάση παράγοντες όπως τα χρηματοπιστωτικά μέσα και οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται (όπως μετοχές, forex, εμπορεύματα), οι πλατφόρμες στις οποίες λειτουργούν (desktop, web, κινητά) και ο τύπος του χρήστη στον οποίο απευθύνονται (απλοί ή επαγγελματίες traders).
Πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη πελατών σε μια εφαρμογή trading;
Η αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών διασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή ερωτήσεων που έχετε, γεγονός που είναι απαραίτητο για μια απρόσκοπτη εμπειρία trading. Αναζητήστε εφαρμογές trading που προσφέρουν διάφορα κανάλια υποστήριξης, όπως live chat, email και τηλεφωνική υποστήριξη, ιδανικά με διαθεσιμότητα 24/7. Η υποστήριξη σε πολλές γλώσσες είναι σημαντική αν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα.