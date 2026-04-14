Handeln Zscaler, Inc. - ZS CFD

Über Zscaler Inc

ZSCALER, INC. ist ein cloudbasiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, dezentraler Cloud-Service entwickelt wurde, der skaliert werden und Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsprobleme bieten soll. Das Unternehmen bietet zwei wichtige Cloud-Dienste an, z. B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA). Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software-as-a-Service (SaaS) -Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern sicheren Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Rechenzentren von Unternehmen oder in der Public Cloud gehostet werden. ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer in das Netzwerk zu bringen, was zu einer besseren Sicherheit führt. Die Cloud-Architektur-Plattform umfasst Secure Sockets Layer (SSL) Inspection, Datenschutz und Sicherheit, sowie Zscaler-Anwendungen.

Der aktuelle realtimekurs der Zscaler, Inc. Aktie beträgt 121.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Evolv Technologies Holdings, Inc., Denison Mines Corp Ordinary Sha, Intercontinental Exchange, Apax Global Alpha Ltd, Mitsui Fudosan Co., Ltd. und United Fire. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.