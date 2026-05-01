Handeln Intercontinental Exchange - ICE CFD

Über Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange, Inc. ist ein Anbieter von Marktinfrastruktur, Datendiensten und Technologielösungen für eine Reihe von Kunden, darunter Finanzinstitute, Unternehmen und staatliche Stellen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Börsen, Fixed Income and Data Services und Mortgage Technology. Das Segment Exchanges betreibt regulierte Marktplätze für die Notierung, den Handel und das Clearing einer breiten Palette von Derivatkontrakten und Finanztiteln. Das Segment Fixed Income and Data Services bietet Preise für festverzinsliche Wertpapiere, Referenzdaten, Indizes, Analysen und Ausführungsdienstleistungen sowie globale Credit Default Swaps (CDS), Clearing- und Multi-Asset-Class-Datenlieferlösungen. Das Segment Hypothekentechnologie umfasst Originationstechnologie, Abschlusslösungen, Daten und Analysen sowie andere Bereiche der Hypothekentechnologie. Seine Technologielösungen unterstützen die Arbeitsabläufe seiner Kunden, wie z.B. Handels- und Clearingtechnologie und Multi-Asset-Class-Analysen.

Der aktuelle realtimekurs der Intercontinental Exchange Aktie beträgt 155.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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