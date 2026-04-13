Handeln Denison Mines Corp Ordinary Sha - DNN CFD

Über Denison Mines Corp

DENISON MINES CORP. ist ein Uran-Explorations- und -Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Uran-Liegenschaften, der Gewinnung, Verarbeitung und dem Verkauf von Uran. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bergbau, Umweltdienstleistungen und Corporate und Sonstiges. Das Bergbau-Segment umfasst Aktivitäten zur Exploration, Bewertung und Entwicklung, Bergbau, Fräsen und dem Verkauf von Mineral-Konzentraten. Das Segment Umweltdienstleistungen umfasst das Umweltdienstleistungsgeschäft des Unternehmens: Denison Environmental Services (DES). Das Segment Corporate und Sonstiges umfasst die Bereitstellung allgemeiner Verwaltungs- und Management-Dienstleistungen an die Uranium Participation Corporation (UPC). Das Unternehmen hält Anteile an Explorations- und Evaluierungsprojekten in Kanada. Die Beteiligungen des Unternehmens an Mineralvorkommen in Kanada umfassen Wheeler River; Bachman Lake; Bell Lake; Crawford Lake; Torwalt Lake und Wolly.

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