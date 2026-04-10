Handeln Imerys - NK CFD

Über Imerys SA

IMERYS S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien involviert ist. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Mineralien für Keramik, feuerfeste Materialien, Schleifmittel und Gießerei, welcher eine Vielzahl von Produkten, wie z. B. keramische Körper für Porzellan, Rohstoffe für Bodenfliesen und Graphitpulver bietet; Materialien & monolithische Strukturen zur Herstellung und Verbreitung von Dach- und strukturellen Produkten wie Dachziegeln, Ziegeln und Schornstein-Blöcken sowie monolithischen feuerfesten Strukturen; Pigmente für Papier und Verpackungen, welcher aus den Aktivitäten des Unternehmens in Kaolin und Calciumcarbonat für die Papierindustrie besteht und Hochleistungs- & Filter-Mineralien, der sich u. a. mit der Verarbeitung von Kaolin, Karbonaten, Feldspat, Vermiculit und Kieselgur befasst. Es agiert unter anderem über Damolin und PyraMax Ceramics LLC, Kerneos SA und Micron-Ita.

Der aktuelle realtimekurs der Imerys Aktie beträgt 21.57 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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