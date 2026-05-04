Handeln Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares - VHT CFD

Über Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

Dieser börsengehandelte Fonds ist einer von vielen, die ein Engagement in Aktien des US-Gesundheitswesens bieten, einem Bereich der heimischen Wirtschaft, der in der Vergangenheit eine relativ geringe Volatilität aufwies. Dieser Fonds ist eher für diejenigen interessant, die eine taktische Ausrichtung auf Aktien des Gesundheitswesens vornehmen wollen oder ein Instrument für eine Sektorrotationsstrategie suchen. Ein bemerkenswertes Element dieses ETF ist die Tiefe der Bestände mit Hunderten von Einzeltiteln.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 271.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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