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Über Allianz Technology Trust PLC

ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ist eine in Großbritannien ansässige Investmentgesellschaft. Das Anlageziel der Firma ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vor allem an Beteiligungsrechten von gelisteten Technologieunternehmen zu erreichen. Sein Portfolio besteht aus Beteiligungen und hat einen Benchmark-Index vom Dow Jones World Technology Index. Es konzentriert sich auf die Diversifizierung des Portfolios in den unterschiedlichsten Technologiesektoren. Sein Investitionsportfolio umfasst Investitionen in den Bereichen wie allgemeiner Einzelhandel, Software, Finanzdienstleistungen, Freizeit, Lebensmittel, Support-Services, Medien, Autos und Teile, Reisen und Freizeit, alternative Energie, Finanzdienstleistungen, Elektronik und Hardware. Das Investmentportfolio des Unternehmens erstreckt sich über verschiedene Länder, darunter die USA, China, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Südkorea, Spanien, Südafrika, Frankreich und Japan. Der Investment-Manager ist der Großbritannien-Zweig des Unternehmens, die Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI).

Der aktuelle realtimekurs der ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR Aktie beträgt 5.63435 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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