Handeln Atos - ATOp CFD

Über Atos SE

ATOS SE, ehemals Atos Origin SA ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das Informationstechnologie-Dienstleistungen anbietet. Sie verfügt über vier Divisionen: den Geschäftsbereich Beratungs- und Technologie-Services umfasst kostengünstige Transformationen und maßgeschneiderte Lösungen für jede Branche; den Geschäftsbereich Systemintegration umfasst Software-as-a-Service; den Geschäftsbereich Managed Services verwaltet und verwandelt den IT-Betrieb von Kunden des Unternehmens, einschließlich der Verwaltung ihrer gesamten Informations- und Datenverarbeitungssysteme, und den Geschäftsbereich High Tech Transactional Services (HTTS) und Spezialgeschäften umfasst die Erstellung von elektronischen Zahlungsverkehrsdiensten, wie Ausstellung, Akquisition von Lösungen und Bearbeitung für Zahlungen mit oder ohne Karte sowie Verwalten von IT-Infrastrukturen für Kunden, einschließlich Rechenzentren, Desktop-Support, Server-Farmen und Netzwerk-Kommunikationssystemen. Es ist unter anderem über Engage ESM Ltd and zData Inc. Das Unternehmen arbeitet auch mit der Universität Oxford zusammen.

Der aktuelle realtimekurs der Atos Aktie beträgt 33.8659 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Delivery Hero SE, Statera Biopharma, Inc., BioCryst, Hexcel Corporation, SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TR und Otonomy, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.