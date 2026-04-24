Handeln H&R Block - HRB CFD

Über H & R Block Inc

H & R BLOCK, INC. wird über Tochtergesellschaften betrieben und bietet Steuererklärungen und andere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Beratung bei der Einkommensteuererklärung, digitale Do-it-yourself-Steuerlösungen und andere Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und ihren jeweiligen Hoheitsgebieten an. Die Unterstützung bei der Einkommensteuererklärung wir von Steuerexperten durch ein System von Einzelhandelsbüros durchgeführt, die direkt von dem Unternehmen oder seinem Franchisenehmer betrieben werden. Es bietet steuerliche Unterstützung, Planung, und Geschäftsbuchhaltung sowie Beratungsdienstleistungen für ihre Kunden an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Online-Steuerdienstleistungen, einschließlich der Vorbereitung der Landes- und Bundeseinkommensteuer, der Überprüfung von Steuererklärungen durch Steuerberater, Zugriff auf steuerliche Tipps, Beratung und steuerrelevante Nachrichten, Verwendung von Rechnern zur Steuerplanung, Plausibilitätsprüfungen und elektronische Archivierung.

Der aktuelle realtimekurs der H&R Block Aktie beträgt 29.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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