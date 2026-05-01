Handeln Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU CFD

Über Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

Die Anlage zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines Benchmark-Index nachzubilden, der die Anlagerendite von Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern außerhalb der Vereinigten Staaten misst. Der Berater versucht, den Zielindex nachzubilden, indem er sein gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, wobei er jede Aktie in ungefähr demselben Verhältnis hält wie ihre Gewichtung im Index. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein breit gefächertes Engagement an den Aktienmärkten außerhalb der USA, einschließlich der entwickelten Märkte und der Schwellenländer. Außerdem besteht VEU in erster Linie aus Large-Cap-Aktien; ein ergänzendes Engagement über VSS führt zu einem ausgewogeneren Portfolio, das auch kleinere Unternehmen mit potenziell größeren Kapitalwertsteigerungsmöglichkeiten enthält.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 80.93 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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