Handeln High Templar Tech Limited - HTT CFD

Über Qudian Inc - ADR

QUDIAN INC. bietet Barkreditprodukte, die Mittel in digitaler Form bereitstellen, und Warenkreditprodukte. Das Unternehmen operiert über eine Online-Plattform und alle Transaktionen werden durch mobile Geräte erleichtert. Kreditnehmer können auf ihren Mobiltelefonen eine Gutschrift beantragen und innerhalb weniger Sekunden die Genehmigung erhalten. Genehmigte Kreditnehmer können dann ihr Barguthaben sofort in ihre Alipay-Konten in digitaler Form auszahlen lassen. Es bietet auch Warenkreditprodukte an, um den direkten Kauf von Waren, die auf seinem Marktplatz angeboten werden, auf Ratenbasis zu finanzieren. Sein Marktplatz verbindet Verbraucher mit Warenlieferanten. Es bietet 14 Warenkategorien von über 1.000 Marken an, die vor allem Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Uhren und Accessoires, Sport- und Outdoorwaren sowie Gepäck umfassen.

Der aktuelle realtimekurs der High Templar Tech Limited Aktie beträgt 2.583 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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