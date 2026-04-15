Handeln Stanley Black And Decker - SWK CFD

Über Stanley Black & Decker, Inc.

Stanley Black & Decker, Inc. ist ein Anbieter von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und verwandtem Zubehör, mechanischen Zugangslösungen (automatische Türen und kommerzielle Schließsysteme), elektronischen Security- und Überwachungssystemen, Lösungen für das Gesundheitswesen, Spezial-Befestigungssystemen sowie Produkten und Dienstleistungen für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Werkzeuge & Aufbewahrung, Security und Industrie. Das Segment Tools & Aufbewahrung umfasst das Geschäft mit Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und deren Aufbewahrung. Das Security-Segment umfasst das Geschäft mit konvergenten Security-Lösungen und mechanischen Zugangslösungen. Das Industrie-Segment umfasst die Geschäfte Spezial-Befestigungen und Infrastruktur. Das Infrastruktur-Geschäft besteht aus den Geschäften Öl und Gas sowie Hydraulik. Das Unternehmen hat ein Sortiment von Marken wie STANLEY, BLACK+DECKER, DEWALT, Porter-Cable, Bostitch, Proto, MAC, FACOM, AeroScout, Powers, LISTA, SIDCHROME, Vidmar, SONITROL und GQ.

Der aktuelle realtimekurs der Stanley Black And Decker Aktie beträgt 67.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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