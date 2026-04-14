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Über Furukawa Co Ltd

FURUKAWA CO., LTD. bietet vor allem Maschinen und Metallwaren an. Das Segment Industrial Machinery bietet ökologische Maschinen, Pumpen, Anlagen, Brecher und Gießereistücke an. Das Segment Rock Drill bietet Bohrhämmer, einschließlich Brecher, Brechanlagen und andere an. Das Segment Unic bietet Kräne an. Das Segment Metal bietet unter anderem Kupfer, Gold, Silber und Schwefelsäure an. Das Segment Electronic stellt unter anderem hochreines metallisches Arsen und Gallium-Phosphid-Polykristalle her. Das Segment Chemical bietet unter anderem Kupferoxid, Schwefelsäure und Titanoxid an. Das Segment Real Estate umfasst den Verkauf, die Vermittlung und das Leasing von Immobilien. Das Segment Others beschäftigt sich mit dem Transport seiner Produkte.

Der aktuelle realtimekurs der Furukawa Co.,Ltd. Aktie beträgt 4865.6 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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