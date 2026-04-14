Handeln Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT CFD

Über Finsbury Growth & Income Trust PLC

FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ist eine Kapitalanlagegesellschaft. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, Kapital- und Einkommenswachstum zu erreichen und den Aktionären eine höhere Gesamtrendite als diejenige der Financial Times Stock Exchange (FTSE) All Share Index zu bieten. Ihre Anlagepolitik ist im Wesentlichen die Investition in Wertpapiere von in Großbritannien börsennotierten Unternehmen, während, zum Zeitpunkt des Erwerbs, bis zu höchstens 20 % des Unternehmensportfolios in börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt investiert werden können. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus ca. 30 Investitionen. Es investiert in die unterschiedlichsten Branchen, wie Konsumgüter, Verbraucherdienste, Technologie, Telekommunikation, Lebensmittelproduzenten, Medien, Getränke, Gesundheitswesen, Grundstoffe, Versorgungsunternehmen, Industrie, Software und EDV-Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, persönliche Güter, Reisen und Freizeit. Lindsell Train Limited ist der Investmentmanager des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der Finsbury Growth & Income Trust PLC Aktie beträgt 7.4225 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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