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Über Adastria Co Ltd

Adastria Co Ltd, ehemals Adastria Holdings Co Ltd, ist hauptsächlich im Einzelhandelsgeschäft für Bekleidung und sonstige Waren tätig. Das Geschäft mit Inlandsprodukten umfasst Casual-Fashion-Marken wie Global Work, LOWRYS FARM, LEPSIM, JEANASiS und RAGEBLUE sowie Lifestyle-Marken wie nico und, Studio CLIP und BAYFLOW als Apres Jour. Es entwickelt Modekleidung für Erwachsene unter den Marken Babylon und BARNYARDSTORM. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft unter der Marke Velvet von Graham und Spencer in den USA. Im Logistikgeschäft werden Waren empfangen, geprüft, gelagert und versendet. Um Produkte bei der Erweiterung auf mehrere Filialen effizient zu kaufen, prüft und lagert das Unternehmen die erhaltenen Produkte nach der zentralen Kaufmethode und versendet die Produkte rechtzeitig.

Der aktuelle realtimekurs der Adastria Co., Ltd. Aktie beträgt 3069.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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