Handeln Kyocera Corporation - 6971 CFD
Über Kyocera Corp
KYOCERA CORPORATION engagiert sich in verschiedenen Geschäftsfeldern, von feinkeramischen Komponenten hin zu elektronischen Geräten, Anlagen, Dienstleistungen und Netzwerken. Das Unternehmen betreibt sieben Segmente: Fine Ceramic Parts Group, Semiconductor Parts Group, Applied Ceramic Products Group, Electronic Device Group, Telecommunications Equipment Group, Information Equipment Group und Others. Die Produkte des Unternehmens umfassen Komponenten für Halbleiterverarbeitungsanlagen und Flachbildschirmfertigungsanlagen, informations- und telekommunikationstechnische Komponenten, allgemeine Industriemaschinenteile, Saphir-Substrate, Automobilteile, Solarenergieprodukte, Schneidwerkzeuge, medizinische und Zahnimplantate, Schmuck und angewandte Keramikprodukte, Seitendrucker und multifunktionale Produkte. Es bietet auch Informationssysteme und Telekommunikationsdienstleistungen, Engineering-Unternehmen, Managementberatungsleistungen, Materialien für Halbleiter, chemische Stoffe und Immobilienerschließungsleistungen.
Der aktuelle realtimekurs der Kyocera Corporation Aktie beträgt 2573.62 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:860614
- ISIN:JP3249600002