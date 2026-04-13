Handeln Davita - DVA CFD

Über Davita Inc

DaVita Inc. ist ein Gesundheitsdienstleister, der sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Nierenversorgung konzentriert. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Bereitstellung von Dialyse- und damit verbundenen Labordienstleistungen für Patienten. Es ist in der Bereitstellung von medizinischer Versorgung tätig, das als Dialysegeschäft der Vereinigten Staaten (USA) bezeichnet wird. Das Unternehmen betreibt auch verschiedene Nebendienstleistungen, einschließlich seiner internationalen Aktivitäten sowie seiner administrativen Unterstützung für Unternehmen. Das US-amerikanische Dialysegeschäft ist ein Anbieter von Nierendialysedienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen, auch bekannt als Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD) oder Nierenerkrankung im Endstadium (ESKD). Die ergänzenden Dienstleistungen des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus integriertem Pflege- und Krankheitsmanagement, klinischen Forschungsprogrammen und ärztlichen Dienstleistungen sowie seinen internationalen Aktivitäten. Das internationale Dialysegeschäft des Unternehmens bietet Dialyse- und Verwaltungsdienstleistungen über insgesamt 333 ambulante Dialysezentren in zehn Ländern außerhalb der USA an.

Der aktuelle realtimekurs der Davita Aktie beträgt 151.2 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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