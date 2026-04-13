Handeln FirstGroup PLC - FGP CFD

Über FirstGroup plc

FIRSTGROUP PLC ist ein Transportunternehmen in Großbritannien und Nordamerika. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: First Student, First Transit, Greyhound, First Bus und First Rail. First Student ist ein Anbieter für Schülerbeförderung in Nordamerika, der eine Flotte von mehr als 47.000 Schulbussen betreibt und mehr als 6 Millionen Schüler pro Schultag befördert. First Transit ist ein Anbieter im öffentlichem Personennahverkehr und für Vergabeleistungen in Nordamerika. Er betreibt und verwaltet mehr als 12.500 Fahrzeuge. Greyhound ist ein Betreiber von Überland-Linienbussen in den USA und Kanada und bedient mehr als 3.800 Reiseziele mithilfe einer Flotte von mehr als 1.700 Fahrzeugen. First Bus ist ein Busunternehmen in Großbritannien. First Rail ist ein Bahnunternehmen, das durch seine mehr als zwei Franchiseunternehmen rund 140 Millionen Passagiere befördert. First Rail betreibt die Franchiseunternehmen Great Western Railway und TransPennine Express sowie den öffentlich zugänglichen Dienst First Hull Trains.

Der aktuelle realtimekurs der FirstGroup PLC Aktie beträgt 1.715 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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