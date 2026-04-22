Handeln United States Natural Gas Fund, LP - UNG CFD

Über United States Natural Gas Fund, LP

Die Anlage zielt darauf ab, die täglichen prozentualen Veränderungen des Preises für am Henry Hub, Louisiana, geliefertes Erdgas abzubilden, gemessen an den täglichen Veränderungen des Preises eines bestimmten kurzfristigen Futures-Kontrakts. Der Fonds investiert in erster Linie in Terminkontrakte für Erdgas, die an der NYMEX, ICE Futures Europe und ICE Futures U.S. oder an anderen US-amerikanischen und ausländischen Börsen gehandelt werden. Der Referenz-Futures-Kontrakt ist der Futures-Kontrakt auf Erdgas, der an der New York Mercantile Exchange gehandelt wird und dessen Verfallstermin in der Nähe des Monats liegt, es sei denn, der Verfallstermin des Futures-Kontrakts in der Nähe des Monats liegt innerhalb von zwei Wochen.

Der aktuelle realtimekurs der United States Natural Gas Fund, LP Aktie beträgt 11.08 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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