Handeln Vallourec - VK CFD

Über Vallourec SA

VALLOUREC S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das auf die Herstellung von nahtlosen und geschweißten Stahlrohrprodukten für industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Nahtlose Rohre und Spezialprodukte. Für die Öl- und Gas-Industrie entwirft und entwickelt es eine umfassende Palette von Produkten einschließlich nahtloser Rohre und Verbindungen für Bohrarbeiten, Leitungsrohre und Bohrloch-Ausrüstung. Für den Stromerzeugungsmarkt bietet es Rohre, die hohen Temperatur- und Druckbedingungen standhalten. Seine Lösungen ermöglichen es Unternehmen, auf die Herausforderungen der Energieeffizienz und CO2-Reduzierung in Kraftwerken zu reagieren. Es bietet auch eine breite Palette von Rohren für petrochemische Anlagen (Raffinerien), Maschinenbau (Hydraulikzylinder und Werkzeugmaschinen), die Automobilindustrie, die Baubranche (Stadien, andere komplexe Gebäude und Strukturen) und für verschiedene andere Industriezweige an. Es ist durch Vallourec Soluções Tubulares Do Brasil tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Vallourec Aktie beträgt 23.015 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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