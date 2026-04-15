Handeln ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil - SCO CFD

Über ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Der Fonds strebt ein tägliches Anlageergebnis vor Gebühren und Aufwendungen an, das dem Zweifachen des Kehrwerts (-2x) der täglichen Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil IndexSM entspricht. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Marktbedingungen in eines oder eine Kombination von Finanzinstrumenten (einschließlich Swap-Vereinbarungen, Futures, Terminkontrakte und Optionskontrakte) investiert, die sich auf leichtes WTI-Süßrohöl beziehen. Dieser ETF bietet eine tägliche 2x Short-Hebelwirkung auf den breit angelegten Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index, was ihn zu einem leistungsstarken Instrument für Anleger mit einer kurzfristigen Baisseprognose für Rohöl macht. Anleger sollten beachten, dass die Hebelwirkung von SCO täglich zurückgesetzt wird, was zu einer Aufzinsung der Renditen führt, wenn der Fonds über mehrere Zeiträume gehalten wird.

Der aktuelle realtimekurs der ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil Aktie beträgt 7.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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