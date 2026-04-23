Handeln US Bancorp - USB CFD

Über US Bancorp

U.S. BANCORP ist eine Holdinggesellschaft mit Finanzdienstleistungen in mehreren US-Bundesstaaten. Die Tochterbank des Unternehmens, US Bank National Association, beschäftigt sich mit dem allgemeinen Bankgeschäft in heimischen Märkten. Es bietet eine Palette von Finanzdienstleistungen, einschließlich Darlehens- und Einlagendienstleistungen, Cash-Management, Kapitalmärkte sowie Treuhand- und Investmentmanagement-Dienstleistungen. Es engagiert sich auch in Kreditkarten-Dienstleistungen, Verarbeitung von Händler- und Bankautomaten, Hypotheken, Versicherungen, Vermittlung und Leasing. U.S. Bank National Association bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen, institutionelle Organisationen, Regierungsbehörden und andere Finanzinstitute. Zu seinen Darlehensdienstleistungen gehören traditionelle Kreditprodukte sowie Kreditkarten-Dienstleistungen, Leasing-Finanzierung und Import-/Exporthandel, besicherte Kredite und landwirtschaftliche Finanzierung. Zu seinen Einlagendienstleistungen gehören Girokonten, Sparkonten und Einlagenzertifikate.

Der aktuelle realtimekurs der US Bancorp Aktie beträgt 56.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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