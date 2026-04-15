Handeln ONEOK - OKE CFD

Über ONEOK, Inc.

ONEOK Inc. ist ein Energie-Midstream-Dienstleister in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Flüssiggas (Natural Gas Liquids, NGL) -Systeme und ist in der Förderung, Aufbereitung, Speicherung und Transport von Erdgas tätig. Zu den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens gehören ein 38.000-Meilen-integriertes Netzwerk von NGL- und Erdgas-Pipelines, Verarbeitungsanlagen, Fraktionen und Lagereinrichtungen in den Regionen Mid-Kontinent-, Williston, Perm und Rocky Mountain. Das Unternehmen operiert in drei Geschäftsbereichen. Das Segment Erdgasförderung und -verarbeitung bietet den Vertragsproduzenten Midstream-Dienstleistungen in North Dakota, Montana, Wyoming, Kansas und Oklahoma an. Das Segment Natural Gas Liquids besitzt und betreibt Anlagen, die Erdgaskondensate (Natural Gas Liquids, NGLs) fördern, fraktionieren, behandeln und vertreiben sowie NGL-Produkte vor allem in den Regionen Mid-Kontinent-, Permian Basin und Rocky Mountain lagern. Das Segment Erdgas-Pipelines bietet Transport- und Einlagerungsdienstleistungen für Endverbraucher.

Der aktuelle realtimekurs der ONEOK Aktie beträgt 84.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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