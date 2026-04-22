Handeln Unum - UNM CFD

Über Unum Group

UNUM GROUP ist ein Anbieter von Arbeitsunfähigkeitsprodukten in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene andere Versicherungsprodukte an, beispielsweise Arbeitgeber- und Arbeitnehmerversicherungen, Lebensversicherungen und andere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Segmente sind Unum U.S., Unum UK, Colonial Life, Closed Block und Corporate. Das Segment Unum US umfasst lang- und kurzfristige Gruppen-Arbeitsunfähigkeitsversicherungen, Gruppenlebens- und Unfalltodversicherungen und Invaliditätsprodukte, sowie ergänzende und freiwillige Geschäftssparten. Das Segment Unum UK umfasst den Versicherungsschutz für langfristige Gruppenerwerbsunfähigkeit, Gruppenleben und zusätzliche Geschäftssparten, wie unter anderem zur Abdeckung individueller Behinderungen und kritischer Krankheiten. Das Segment Colonial Life umfasst Versicherungen für Unfall, Krankheit und Behinderung, Lebensversicherungen und sowie Versicherungen gegen Krebs und kritische Krankheiten. Das Segment Closed Block bietet Produkte für individuelle Behinderung, Gruppen- und Einzelpolicen für langfristige Pflege, ebenso wie andere Versicherungsprodukte.

Der aktuelle realtimekurs der Unum Aktie beträgt 76.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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