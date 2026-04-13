Handeln Dropbox - DBX CFD

Über Dropbox Inc

DROPBOX, INC. ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern. Sein Dropbox-Papier ermöglicht es Benutzern, Inhalte gemeinsam zu verfassen, andere zu markieren, Aufgaben mit Fälligkeitsdatum zuzuweisen, Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit einzubetten und zu kommentieren. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Mit Dropbox Showcase können Benutzer ihre Arbeit Kunden und Geschäftspartnern über eine Webseite präsentieren.

Der aktuelle realtimekurs der Dropbox Aktie beträgt 22.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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