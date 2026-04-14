Handeln Fanuc Corporation - 6954 CFD
Über Fanuc Corp
FANUC CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Produktionsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Maschinen zur Fabrikautomatisierung (FA) beschäftigt. Das FA-Geschäft befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von FA-Produkten, wie z.B. computergesteuerten numerischen Steuerungssystemen und Laserprodukten. Das Robotergeschäft beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Robotersystemen und anderen Roboterprodukten. Das Geschäftsfeld Robotermaschinen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Robodrill-, Roboshot-, Robocut- und Robbonano-Produkten.
Der aktuelle realtimekurs der Fanuc Corporation Aktie beträgt 6235.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Walt Disney, LiveVox Holding, Inc., The Cheesecake Factory Incorporated, Tyson Foods, Worldwide Healthcare Trust PLC und Veidekke. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:863731
- ISIN:JP3802400006