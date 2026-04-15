Handeln TransDigm Group Inc (USA) - TDG CFD

Über TransDigm Group Incorporated

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED ist ein Entwickler, Hersteller und Lieferant von technischen Flugzeugkomponenten für den Einsatz in kommerziellen und militärischen Flugzeugen. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Power & Control, Airframe und Non-Aviation. Seine Bereich Power & Control umfasst Geschäfte, die hauptsächlich Systeme und Komponenten entwickeln, produzieren und vermarkten, die Energie an das Flugzeug liefern oder dieses unter Verwendung von Elektronik, Flüssigkeit, Energie und mechanischen Bewegungssteuerungstechnologien steuern. Sein Bereich Airframe umfasst Geschäfte, die hauptsächlich Systeme und Komponenten entwickeln, produzieren und vermarkten, die in energielosen Airframe-Anwendungen unter Verwendung von Flugzeugzellen und Kabinenstrukturtechnologien verwendet werden. Sein Bereich Non-Aviation umfasst Geschäfte, die hauptsächlich Produkte für Non-Aviation-Märkte entwickeln, produzieren und vermarkten. Die Produktpalette umfasst mechanische/elektromechanische Antriebe und Steuerungen, Zündsysteme und Motortechnik sowie Spannungsaufbereitungsgeräte.

Der aktuelle realtimekurs der TransDigm Group Inc (USA) Aktie beträgt 1275.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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