Handeln ProShares UltraShort 20+ Year Treasury - TBT CFD
Über ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Die Anlage strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die dem Zweifachen des Kehrwerts (-2x) der täglichen Performance des ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index entsprechen. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich begebene US-Schatzpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, ausgenommen die von der Federal Reserve gehaltenen Beträge.
Der aktuelle realtimekurs der ProShares UltraShort 20+ Year Treasury Aktie beträgt 34.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US74347B2016