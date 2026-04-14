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Über Canon Inc

Canon Inc. ist hauptsächlich in der Entwicklung, Produktion, dem Verkauf von Bürogeräten, Bildverarbeitungssystemen, medizinischen Systemen, Industriegeräten und der Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Office bietet Multifunktionsgeräte für Büros, Laser-Multifunktionsgeräte, Laserdrucker, digitale fortlaufende Belegdrucker, digitale cut sheet planters, Großformatdrucker und Dokumentenlösungen. Zu den Produkten des Segments Bildverarbeitungssysteme gehören Digitalkameras mit Wechselobjektiv, Kompakt-Digitalkameras, digitale Videokameras, digitale Kinokameras und andere. Das Segment Industrieausrüstung und Sonstiges bietet Halbleiterbelichtungsgeräte, FPD-Belichtungsgeräte, Vakuum-Dünnschichtformer, organische EL-Display-Fertigungsgeräte, Mikromotoren, Netzwerkkameras, Handy-Terminals und andere. Das Segment Medizinische Systeme bietet digitale Radiographie, Röntgendiagnosegeräte, Ultraschalldiagnosegeräte und andere.

Der aktuelle realtimekurs der Canon Inc. Aktie beträgt 4349.94 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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