Handeln Thermo Fisher Scientific - TMO CFD

Über Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt eine Reihe von Produkten. Zu den Unternehmenssegmenten gehören Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics sowie Laboratory Products and Services. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über verschiedene Marken an, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD. Das Segment Life Sciences Solutions bietet ein Portfolio von Reagenzien, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien, die in der biologischen und medizinischen Forschung sowie bei der Entdeckung und Herstellung neuer Medikamente und Impfstoffe eingesetzt werden. Das Segment Analytical Instruments bietet ein breites Angebot an Instrumenten, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen für Anwendungen im Labor. Das Segment Specialty Diagnostics bietet eine breite Palette von diagnostischen Testkits, Reagenzien, Nährböden, Instrumenten und zugehörigen Produkten an. Das Segment Laborprodukte und -dienstleistungen bietet Produkte und Lösungen für den Laborbedarf an.

Der aktuelle realtimekurs der Thermo Fisher Scientific Aktie beträgt 529.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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