Handeln Ecolab Inc. - ECL CFD

Über Ecolab Inc.

ECOLAB INC. bietet Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Energie. Die Reinigungs- und Desinfektionsprodukte und -programme, Leistungen rund um Schädlingsbeseitigung und Gerätewartung sowie Reparaturdienstleistungen finden Verwendung in Gastronomie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gastgewerbebranche, Gesundheitsweisen, bei staatlichen und Bildungseinrichtungen, im Einzelhandel, Textilpflege und Gebäudemanagement in rund 170 Ländern. Die Geschäftsbereiche sind Industrie global, Institutionen global, Energie global, Sonstige und Corporate. Die Sparte Industrie global besteht aus operativen Einheiten in den Bereichen Wasser, Nahrungsmittel und Getränke, Papier und Textilpflege. Die Sparte Institutionen global besteht aus operativen Einheiten in den Bereichen Institutionen, Spezialanwendungen und Gesundheitswesen. Die Sparte Energie global bietet weltweit Vor-Ort-Lösungen und technologische Lösungen für die Unternehmen in den Branchen Bohrtechnik, Erdöl- und Erdgasproduktion, Veredelung sowie petrochemische Industrie. Der Geschäftsbereich Sonstiges umfasst operative Einheiten für die Bereiche Schädlingsbeseitigung.

Der aktuelle realtimekurs der Ecolab Inc. Aktie beträgt 274.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Verve Therapeutics, Inc., First Financial Indiana, Alpine 4 Holdings, Inc., China Resources Land Limited, iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und IMCD N.V.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.